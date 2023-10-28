Пошук вибухівки у воді: Німеччина передала Україні надводні дрони Sonobot 5 (відео, фото)

За даними моніторингу допомоги ФРН, Києву має надійти 50 надводних безпілотників для пошуку вибухівки і небезпечних боєприпасів в українських водоймах.

До України надійшли надводні безпілотники Sonobot 5, які допомагають обстежувати водойми і виявляти боєприпаси та інші небезпечні предмети на дні. Про це повідомляє німецький проєкт deaidua.org, який моніторить допомогу від ФРН.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Sonobot 5 виробництва німецької компанії EvoLogics GmbH, є невеликою надводною платформою, яка є гнучко адаптованою до потреб гідрографічної зйомки у внутрішніх водах.

"Sonobot 5 в основному застосовують для тривимірного картографування. Апарат можна використовувати під час пошукових операцій для виявлення об’єктів, що становлять загрозу безпеці людей та інфраструктурі", — підкреслюють у ДСНС.

Надводний безпілотник Sonobot 5 Фото: Скріншот

Фахівці додають, що надводний безпілотник Sonobot 5 може оснащуватися різними типами ехолотів та гідролокатором бокового огляду (у різних конфігураціях за бажанням замовника). Також дрон має відеокамеру для підтримки навігації та здійснення фото і відеофіксації.

"Дрон може виконувати автономні місії за заздалегідь затвердженим маршрутом. Також ним може керувати оператор у радіокерованому режимі. Дані обстеження виводяться у реальному режимі часу", — зазначають фахівці.

Фото: Скріншот

Варто зазначити, що для України виявлення вибухонебезпечних предметів, які залишаються після бойових дій чи російських обстрілів у водоймах, у тому числі на дні, надто актуальна проблема.

За даними оглядачів проєкту, п’ять надводних дронів Sonobot 5 надійшли в Україну цієї п’ятниці, 27 жовтня. Загалом оголошена у вересні цьогоріч кількість запланованих до постачання надводних безпілотників становить 50 штук.

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