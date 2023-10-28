"Донатять коли обстріли": помічниця Залужного оцінила підтримку ЗСУ українцями (відео)

Нині кошти, як зазначила позаштатна помічниця-консультантка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, зібрати практично неможливо, адже люди менше відчувають подих війни.

На початку повномасштабного вторгнення українці активно допомагали українському війську, але зараз ця підтримка знизилася та відчутна, коли тривають обстріли. В ефірі YouTube-каналу Фокус повідомила подробиці Алла Мартинюк, волонтерка та позаштатна помічниця-консультантка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За її словами, майже пів року тому можна було спостерігати суттєве зниження показників фінансової допомоги. Нині кошти зібрати практично неможливо, оскільки немає інтенсивних атак по великих містах. Зі слів Алли, люди почуваються спокійно, тому не бачать небезпеки.

"Діє на людей щось страшне", – заявила Алла Мартинюк.

З її слів, для багатьох людей війна закінчилася. Частина українців не демонструє навіть елементарної поваги до ветеранів.

"Поваги дуже мало. Не кожна людина поважає", – зазначила вона.

Алла Мартинюк звернула увагу на ситуацію на фронті. Вона розповіла, що на Куп'янському напрямку тривають важкі бої, а в районі Авдіївки також є загиблі та поранені. З її слів, втрати значні.

Нагадаємо, у серпні бійці ЗСУ показали "улов" роти "Ахіллес" під Куп'янськом. Протягом однієї ночі підрозділи військ РФ на східному відтинку фронту втратили військової техніки на 6 млн дол. Її знищили за допомогою ударних дронів, придбаних на донати українців.