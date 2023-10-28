"Врізався у склад ядерних відходів": Захарова звинуватила Україну в атаці Курської АЕС дроном

Наслідком нальоту БПЛА, зі слів російських дипломатів, могла стати повномасштабна ядерна катастрофа.

Марія Захарова, офіційна представниця МЗС Росії, заявила, що у склад ядерних відходів Курської атомної електростанції врізався український безпілотник. Про це йдеться на сайті відомства.

Подія наче відбулася ввечері 26 жовтня. Дрон, з її слів, БПЛА пошкодив стіну складу. Безпілотник впав на комплекс адміністративних будівель станції. Вона зазначила, що у безпілотнику "застосовувалися компоненти, поставлені західними країнами".

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"Те, що сталося, доводить, що для злочинного київського режиму не існує жодних обмежень, аж до вчинення актів ядерного тероризму", — заявила Захарова.

Наслідком нальоту БПЛА, з її слів, могла стати повномасштабна ядерна катастрофа, яка зачепила б території багатьох країн. Інших завдань під час атаки атомної електростанції, як вважає Захарова, не могло бути.

Атака на Курську АЕС

Два безпілотники нібито з вибухівкою впали та не здетонували у Курські області. За інформацією джерел, внаслідок вибуху третього безпілотника пошкоджено фасад будівлі складу.

26 жовтня в районі 21:00 наче було припинено спробу атаки БпЛА. Тоді російська сторона не заявляла про удар по складу. Також Міноборони РФ повідомило про нібито перехоплення безпілотника в районі населеного пункту Курчатов Курської області засобами ППО.

Нагадаємо, 27 жовтня експерт розповів, що РФ може підірвати Курську АЕС для зриву наступу ЗСУ. З його слів, ядерні об'єкти в РФ завжди були зоною підвищеного захисту ППО, випадковий проліт дронів майже неможливий. Росіяни реалізували далеко не першу провокацію на атомній станції поблизу кордону з Україною.