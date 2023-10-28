У битві за Авдіївку Росія зазнала найбільших втрат у 2023 році, – розвідка Британії

Російські військові кореспонденти посилили критику командування РФ та вимагають зміни тактику наступу на Донеччині.

Росія не здатна ефективно наступати, оскільки зазнала у битві за Авдіївку найбільших втрат. Про це Міноборони Великої Британії повідомило у сервісі Х.

Фахівці зазначили, що інтенсивні бої поблизу населеного пункту тривають вже тиждень. Ймовірно, до восьми бригад направили саме на цей напрямок.

Ці частини, за інформацією британської розвідки, швидше за все, зазнали одних з найвищих втрат серед російських військ у 2023 році. У відомстві наголосили на тому, що російські військові кореспонденти посилили критику командування. Вони незадоволені тактикою РФ під час наступу на Авдіївку.

"Характер цієї операції підтверджує, що основний виклик для Росії залишається незмінним, як і більшу частину тривалості війни", – йдеться у дописі.

Політичні лідери, на думку британських розвідників, прагнуть здобути більше територій. Водночас військові не можуть успішно провести наступ на операційному рівні.

Битва за Авдіївку – хронологія подій

Війська РФ в районі Авдіївки розпочали масштабний наступ 10 жовтня 2023 року. Російські підрозділи активізували бойові дії та почали рух вперед колонами бронемашинами.

Внаслідок подібної тактики підрозділи військ РФ зазнали вагомих втрат, тому Кремль змушений їх приховувати від населення у самій Росії, зауважили аналітики Інституту вивчення війни. Так, 12 жовтня було підтверджено знешкодження 1030 одиниць живої сили противника. Наступ росіян й надалі триває, тому втрати окупантів тільки зростають.

Голова Міноборони Рустам Умєров 28 жовтня назвав цифру втрат росіян у битві за Авдіївку. Він заявив, що росіяни втратили чотири тисячі бійців.

Нагадаємо, 24 жовтня російські війська, як заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, планували перерізати залізницю на північному секторі від Авдіївки на Донеччині та захопити село Тоненьке.