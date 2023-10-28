Ключове питання осені: під Авдіївкою РФ тримає більше бригад, ніж під Роботиним, — боєць ЗСУ

Російська влада намагається захопити Авдіївку, щоб заявити про "звільнення ДНР", зазначив український захисник. Для цього росіяни склали такий план осінньої кампанії, який передбачав загибель значної кількості мобілізованих з окупованого Донбасу.

Командування ЗС РФ кинуло під Авдіївку на Донеччині більше підрозділів, ніж під Роботиним Запорізької області, де росіяни намагаються спинити контрнаступ ЗСУ. Взяття міста під Донецьком має стати ключовим питанням осінньої кампанії. Про ситуацію на східному відтинку фронту розповів політолог та боєць ЗСУ Кирило Сазонов. Відповідний допис розміщено у Telegram-каналі військовослужбовця.

На думку Сазонова, бої під Авдіївкою — "ключове питання осінньої кампанії". Щоб довести це, він звернув увагу на особливі ресурси, які ворог задіяв на 20-кілометровому відтинку фронту за 5 км на північний захід від Донецька.

Перший аргумент Сазонова — черговість підрозділів ЗС РФ, які тут кидались в атаку. З його слів, спершу тут атакували "мобілізовані з окупованих територій та зеків". Ці люди — "витратний матеріал" Першого армійського корпусу: тобто завчасно закладені величезні втрати. Після того, як вони своїми тілами виявили вогневі точки ЗСУ, уперед могли іти "цінні резерви на флангах".

Другий аргумент — кількість ресурсів. Сазонов заявив, що під Авдіївкою — рідкісна концентрація російського війська. Зокрема, сюди перекинули 12 мотострілецьких бригад ЗС РФ. 12 бригад — це більше, ніж сумарна кількість бригад, які на сході намагаються пробитись на Лиман і на півдні воюють під Роботиним.

Крім того, є резерви — "сім полків, три батальйони, різне підсилення", — сказав боєць Сил оборони. Також припустив, що ці сили перекинули з південного та східного відтинку фронту.

Сазонов зробив два висновки. По-перше, росіяни заздалегідь були готові до величезних втрат під Авдіївкою. По-друге, втрати були настільки великі, що "суттєво підірвали його можливості".

"Велика політична кампанія "Звільняємо ДНР – беремо Авдіївку" може коштувати окупанту надто дорого. Підірвати його сили незалежно від результату на карті. Вже підриває", — резюмував спецпризначенець.

Сазонов про втрати РФ під Авдіївкою Сазонов про кількість сил ЗС РФ під Авдіївкою Фото: Скриншот

Бої під Авдіївкою: деталі

Зазначимо, німецьке видання Bild припустило, що для підрозділів ЗСУ, які обороняють Авдіївку, дійсно є загроза оточення. Військовий експерт Юліан Рьопке, який коментував ситуацію, пояснив, що ситуація "погіршилась". Також зазначив, що взяття цього міста ЗС РФ означатиме "кінець контрнаступу ЗСУ".

На онлайн-карті бойових дій DeepState видно, що лінія боїв на півночі впритул наблизилась до Авдіївського коксохімічного заводу на околиці населеного пункту. Позиції Сил оборони на півдні не змінились протягом 23-27 жовтня 2023 року.

Ситуація під Авдіївкою 23 жовтня 2023 року Фото: DeepState Ситуація під Авдіївкою 27 жовтня 2023 року Фото: DeepState

Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив вражаючі втрати ЗС РФ у боях за місто під Донецьком. З його слів, ідеться про тисячі знешкоджених росіян. Про це ж повідомляє розвідка Великої Британії: втрати РФ більші, ніж під час боїв під Бахмутом 2023 року.

Нагадуємо, командування ЗС РФ вирішило відвести підводний корабель "Краснодар" на ремонт у Балтійське море: ремонт триватиме орієнтовно близько п'яти місяців. Між тим OSINT-розслідувачі вивчили супутникові світлини авіабази "Бельбек" під Севастополем: виявили там чотири потужних РЛС.