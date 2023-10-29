Підсилюють "Ахмат": колишніх бойовиків ПВК "Вагнер" вербують у чеченські підрозділи, — ISW

За словами експертів, роздроблені між чеченськими частинами Міноборони РФ і Росгвардії "вагнерівці" навряд чи знову стануть ефективною військовою організацією.

Росгвардія набирає до своїх лав колишніх учасників ПВК "Вагнер" для зміцнення спеціальних підрозділів "Ахмат" у Чеченській республіці. У звіті за 27 жовтня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили подробиці.

Експерти ISW доходять висновку, що колишні "вагнерівці", розділені між чеченськими підрозділами Міністерства оборони Росії та Росгвардії на різних фронтових ділянках, імовірно, не зможуть знову сформувати ефективну військову організацію.

Цей факт пов'язаний з відсутністю єдиного управління і структури, на яку приватні військові компанії могли покладатися для мобілізації ресурсів.

Водночас деякі аналітики не виключають, що в певних сценаріях колишні найманці можуть надати певного посилення тактичним здібностям підрозділів, до яких вони включені.

Нагадаємо, раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що російська армія виявилася не спроможна взяти Авдіївку, тому керівник Міноборони Сергій Шойгу кинув у бій найманців із ПВК "Вагнер".

Також представник юридичного департаменту МОУ Максим Тимочко розповів, що членів ПВК "Вагнер" та її керівників серед вищого військово-політичного керівництва РФ можна покарати за міжнародні злочини на кількох рівнях.