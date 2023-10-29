"Ми готові": речник Повітряних сил прокоментував підготовку РФ до нових атак (відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат не виключає, що Російська Федерація може готуватися до нових масованих атак по території України. Він нагадав, що після чисельних ракетних атак та атак БПЛА на столицю ворог взяв паузу

Росія може готуватися до нових масованих обстрілів України. Але наша ППО готова до ймовірних атак противника. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 29 жовтня в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що Повітряні сили ЗСУ працюють цілодобово і реагують на будь-які загрози з повітря.

"Ми не те, що готуємося — ми готові. Тому що 24/7 — це звична робота Повітряних сил протягом всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль", — заявив Юрій Ігнат.

Речник не виключає, що Російська Федерація може готуватися до нових масованих атак по території України. Він нагадав, що після чисельних ракетних атак та атак БПЛА на столицю ворог взяв паузу, скоріш за все для того, щоб накопичити ракети.

"Були паузи у них, бо не безкінечні боєприпаси, не безкінечні ракети. Тому вони прекрасно розуміють і завдають таких поодиноких ударів. Вчора "Іскандери", сьогодні Х-59", — зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил також прокоментував інформацію, що росіяни використовують модифіковані безпілотники.

"Росія буде намагатися, і робить це, розширювати можливості власних безпілотників. Це — очевидно. В Росії велика лінійка БПЛА різних типів, і різних розмірів. Як оперативно-тактичного рівня, так і ударного типу "Форкпост" чи "Оріон". БПЛА "Ланцети" вони активно використовують на фронті у великій кількості, дошкуляють вони нашим військам. Росія буде робити далі ті кроки, маючи вже, начебто, виробництво "Шахедів на своїй території, буде їх удосконалювати", — наголосив він.

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Нагадаємо, 26 жовтня Юрій Ігнат назвав причину значних руйнувань у Хмельницькій області. Речник Повітряних сил зазначив, що в деяких місцях протиповітряній обороні України досить важко збивати ворожі цілі. Їх уламки можуть падати на житлову інфраструктуру.