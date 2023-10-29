"Політика в ехокамері": РФ посилює контроль над інформацією в країні, — розвідка Британії

За даними експертів, Кремль хоче придушувати негативні перспективи війни напередодні очікуваного переобрання президента Володимира Путіна на новий термін у березні 2024 року.

Розвідувальні служби Міністерства оборони Великої Британії отримали нові докази посилення контролю над військовою інформацією в Росії. Про це йдеться в огляді відомства за 29 жовтня.

Згідно з інформацією, отриманою британською розвідкою, у середині жовтня Міністерство освіти Російської Федерації, за деякими даними, застерегло університети від проведення відкритих дискусій про "негативні політичні, економічні та соціальні тенденції" в країні під час наукових і навчальних заходів.

"Це є подальшим обмеженням інформаційного простору в Росії у воєнний час, що ускладнює відкрите обговорення політичних питань", — констатується в огляді.

Британська розвідка вважає, що в довгостроковій перспективі цей крок продовжить тенденцію формування політики РФ в ехокамері (метафора, яка тотожна інформаційній бульбашці з ефектом посилення меседжів. — Ред.) "політично прийнятних, прокремлівських поглядів".

"Дуже ймовірно, що Кремль хоче й надалі придушувати негативні перспективи "спеціальної військової операції" напередодні очікуваного переобрання президента Володимира Путіна на новий термін у березні 2024 року", — підсумовується в огляді.

Нагадаємо, що російська пропаганда стала більш агресивною. Вона адаптується до нових глобальних реалій і того, що відбувається на фронті в Україні.

Також у серпні в Центрі протидії дезінформації розповіли, як росіяни проводять інформаційно-психологічні операції (ІПСО), щоб ввести українців в оману і зачепити за живе. Серед актуальних тем — мобілізація та війна.