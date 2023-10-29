Ізраїль відмовився від повномасштабної операції в Газі за погодженням зі США, — NYT

Оглядачі припустили, що ізраїльське військове керівництво прислухалося до порад глави Пентагону Ллойда Остіна і вирішило обмежитися вузькоспрямованою і поетапною операцією для виявлення вразливих місць ХАМАС.

Ізраїльські військові не проводитимуть повномасштабну сухопутну операцію в Секторі Гази і замість цього обмежаться кількома невеликими. Таке рішення ухвалили після узгодження питання зі Сполученими Штатами, повідомили 28 жовтня в The New York Times.

"Початкове рішення про проведення обмежених наземних вторгнень, а не повномасштабного вторгнення, мабуть, відповідає вказівкам високопоставлених американських військових чиновників", — пишуть журналісти.

Таким чином ситуація являє собою сценарій, який раніше запропонував міністр оборони США Ллойд Остін.

Тим часом у Білому домі уточнили, що поки що важко сказати, як зрештою вчинить Ізраїль, оскільки збільшення кількості авіаударів і розширення наземних вторгнень протягом останніх трьох днів вказують на більш агресивну позицію. Зокрема, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що бійці ЦАХАЛ 27 жовтня увійшли в Сектор Гази, щоб почати "другий етап війни", хоча він і не назвав цей крок вторгненням.

Також в Адміністрації американського президента Джо Байдена зазначили, що наразі вторгнення ізраїльських сухопутних військ в анклав є менш масштабним і більш вузькоспрямованим, ніж те, що спочатку ізраїльські військові посадовці описали главі Пентагону.

Є припущення, що ізраїльське командування прислухалося до порад Остіна і допрацювало свій план наземної операції проти бойовиків ХАМАС. Наприклад, американські військові звертали увагу на неготовність ізраїльських колег і на недосяжність виконання бойових завдань, де палестинські бойовики мають у своєму розпорядженні складну мережу тунелів під густонаселеними районами.

Крім того, на думку американських чиновників, на планування Ізраїлем військових дій також вплинули наслідки широкомасштабної операції на майбутні можливі переговори про заручників. Не виключено й те, що політичні та військові лідери Ізраїлю розділилися в думках щодо того, як, коли та навіть чи варто вторгатися до Сектора Гази.

Тому Ізраїль, судячи з усього, проводить поетапну операцію, коли невеликі розвідувальні підрозділи просуваються в Газу, щоб виявити бойовиків ХАМАС, вступити з ними в сутичку і визначити їхні вразливі місця.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху вибачився за свою більш ранню заяву, в якій він поклав провину на служби безпеки країни за нездатність запобігти масштабній терористичній атаці ХАМАС 7 жовтня. За його словами, йому варто було підтримувати, а не звинувачувати співробітників спецслужб.