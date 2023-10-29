"Був неправий": Нетаньяху вибачився за звинувачення розвідки за нездатність запобігти війні

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, йому не варто було звинувачувати службу безпеки. Він побажав сил командирам і солдатам ЦАХАЛу.

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Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху вибачився за свою більш ранню заяву, в якій він, імовірно, поклав провину на служби безпеки, а не на самого себе, за нездатність запобігти масштабній терористичній атаці ХАМАСу 7 жовтня, найбільшій проти Ізраїлю за 75 років його існування. Про це повідомляє видання Тimes of Israel.

"Я був неправий. Те, що я сказав після пресконференції, не слід було казати, і я приношу за це свої вибачення", — заявив він незабаром після видалення своєї початкової заяви.

Прем'єр-міністр додав: "Я повністю підтримую всіх керівників спецслужб. Я посилаю сили начальнику штабу ЦАХАЛу, а також командирам і солдатам ЦАХАЛу, які перебувають на передовій і борються за наш дім".

Нагадаємо, 28 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Ізраїль виступає "окупантом" у Секторі Газа, тому вони оголосять країну "військовим злочинцем".

За даними The New York Times, ХАМАС міг накопичити зброї та провіанту для ведення бойових дій протягом 3-4 місяців.

РФ може виграти від затяжної війни в Ізраїлі. За словами експерта із зовнішньої політики РФ Ханни Нотте, події в Ізраїлі відволікають західних політиків і громадськість від війни в Україні.