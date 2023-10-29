Зникли "мирні ініціативи", в яких Україні пропонували відмовитися від територій, — Кулеба

За словами глави МЗС, на дипломатичній арені стало більше країн, які підтримують Україну. Ніхто не пропонує піти на поступки Росії, аби закінчити війну.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що так звані мирні ініціативи, які активно просувалися представниками інших держав на міжнародній арені. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 29 жовтня.

За його словами, на зустріч щодо "формули миру" Володимира Зеленського прибули представники з 66 країн, хоч ще кілька місяців тому їхня кількість була 15 у Копенгагені та 42 у Джидді. Це важлива дипломатична математика, яка демонструє підтримку України на світовій арені.

"Зверніть увагу: за ці ж пів року з інфополя зникли численні "мирні" ініціативи, які пропонували Україні то відмовитися від територій, то щось обміняти, то ще якісь неприйнятні речі. Нині в центрі всіх дискусій — справедлива та чесна українська формула", — написав Дмитро Кулеба.

Окремо глава МЗС заявив, що українська ініціатива відповідає всім принципам ООН і ключовим резолюціям Генеральної Асамблеї.

Зокрема, зустріч, яка відбулася на Мальті, розносить у прах одразу ж два міфи, які стосуються позицій України:

міф про зниження уваги до України через події на Близькому Сході;

міф про втрату Україною підтримки на так званому Глобальному Півдні.

"Кількість учасників зросла, як і кількість країн з-за меж Європи та Північної Америки. У формулі є місце для всіх. Але немає місця для псевдопацифізму. Україна продовжує активно працювати над його втіленням і підготовкою до Глобального саміту миру, на якому лідери зафіксують домовленості й перейдуть до їхньої реалізації", — підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 29 жовтня повідомлялося, що на Мальті відбулася зустріч щодо "формули миру" Зеленського. Українська делегація представила чотири основні пункти, в яких розглядалися питання ядерної та енергетичної безпеки, відновлення територіальної цілісності України та звільнення військовополонених.