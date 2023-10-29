Не встиг доїхати: бійці ЗСУ з підрозділу "Самосуд" знищили танк "Прорив" ЗС РФ

Російський новітній танк помітила аеророзвідка, коли він прямував на позицію. Оператори дронів не дали йому навіть зробити пострілу.

Сили оборони України не дають російським танкістам наближатися до лінії фронту. На ворожу техніку вдень полюють українські дрони. Днями під час переміщення підрозділ НГУ "Самосуд" поцілив у російський "аналоговнєт" танк "Прорив", який щойно виїхав постріляти. Про це розповів український журналіст Юрій Бутусов.

"Пам'ятаєте інтерв'ю командира російської танкової роти на танках Т-90 М "Прорив", який розповідав про високу бойову ефективність українських дронів, які не дають російським танкістам наближатися до лінії фронту і стріляти прямою наводкою? Він підкреслював, що танки Т-90 М "Прорив" не стріляють вдень, оскільки їх знищують FPV-дрони, а ведуть вогонь тільки вночі, до того ж не за прямою наводкою, а з відстані 8-9 км, тобто як самохідна артилерія", — пише Бутусов.

Він зауважив, що наочним прикладом слів російського командира є знищення днями танка "Прорив" на Херсонщині. Він не встиг навіть доїхати до позицій.

"На лівому березі Херсонщини в населеному пункті Челбурда російський "аналоговнет" Т-90 М "Прорив" удень під час переміщення на позицію був виявлений аеророзвідкою 406-ї артбригади. Далі вже екіпаж "Самосуд" підрозділу БпЛА "Ластівка" 11 бригади НГУ FPV-дроном і уразив ворожий танк, який згодом вигорів ущент", — розповів журналіст.

Нагадаємо, що українські захисники знешкодили російський новітній танк Т-90 "Прорив" на Херсонському напрямку. Машину не врятували навіть мішки із землею, якими російські окупанти обкладають техніку для додаткового захисту.

Нагадаємо, що 12 вересня стало відомо про захоплення "Прориву" в районі села Роботине. Бійці окремого штурмового батальйону "Скала" захопили танк, який росіяни вважають своє найкращою розробкою.