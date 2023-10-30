В окупованому Криму пролунали вибухи: росіяни поскаржилися на атаку морських дронів

У Міноборони РФ заявили про атаку двох безекіпажних катерів і про проведення комплексу протимінних та протидиверсійних заходів.

У тимчасово окупованому Севастополі в Криму пролунали вибухи. Окупанти повідомляють про атаку безекіпажних катерів. Про це заявив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв та Міноборони РФ

За словами Развожаєва, сили Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників.

"Гучні звуки — це на зовнішньому рейді над акваторією за попередньою інформацією Чорноморський флот відбиває атаку БпЛА", — проінформував він.

За інформацією Міноборони РФ, у Чорному морі виявили два безекіпажні катери.

"Два українські безекіпажні катери виявили в Чорному морі, їм завдано вогневого ураження. На зовнішньому рейді Севастопольської бухти проводиться комплекс протимінних та протидиверсійних заходів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 28 жовтня жителі окупованого Севастополя в Криму повідомили про стрільбу в районі Севастопольської бухти, де базуються кораблі ЧФ РФ.

Раніше повідомлялося, що 27 жовтня у окупованому Севастополі в Криму підірвався на міні російський катер "Владимир Козицкий", призначений для пошуку морських мін.