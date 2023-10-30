Зачаїлися з антидроновою рушницею: біля Вербового окупанти невдало "вполювали" дрон НГУ

Нацгвардійці зробили один єдиний постріл. Внаслідок влучання було ліквідовано особовий склад, РЕБ та БК окупантів і повністю розгромлено ворожу позицію.

В районі Вербового в Запорізькій області ЗС РФ намагалися збити український дрон з антидронової рушниці. Натомість дрон вистежив їх і навів на ворожу позицію танк Нацгвардії. Відео роботи танкістів НГУ показав командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

"Поблизу селища Вербове, аеророзвідники бригади "Червона калина" виявили активність в одній з посадок. Група противника розмістилися під розлогим деревом та за допомогою антидронової рушниці намагалася посадити дрон наших розвідників. В цей час досвідчений пілот швидко скорегував вогонь танку", — йдеться в повідомленні.

Нацгвардійці зробили один єдиний постріл. Внаслідок влучання позицію окупантів було знищено. Також разом з ними було ліквідовано особовий склад, РЕБ та БК.

Нагадаємо, що близько 70 українських військовополонених з різних російських колоній опинилися у так званому "добровольчому" батальйоні "Богдан Хмельницький".

Раніше повідомлялося, що у Бердянську окупант вбив подружжя і зґвалтував та позбавив життя їхню неповнолітню доньку.