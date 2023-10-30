Атакували судноремонтний завод: під Одесою зафіксовано прильоти "Оніксів", подробиці (фото)

За даними глави ОВА Олега Кіпера, під час атаки на підприємство під Одесою було поранено двох співробітників — чоловіка і жінку. Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що обласний центр і передмістя атакували шістьма протикорабельними ракетами.

Збройні сили Росії атакували судноремонтний завод в Одеському районі. Про це в понеділок, 30 жовтня, заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За словами начальника ОВА, ворожий удар призвів до виникнення пожежі на території заводу. Двоє людей дістали поранення — чоловік 1961 року народження та жінка 1966 р.н. У стані середньої тяжкості їх госпіталізували.

Крім того, пошкоджено адміністративну будівлю судноремонтного заводу і техніку підприємства.

По Одесі та передмістю били "Оніксами", — Гончаренко

За словами народного депутата України Олексія Гончаренка, по Одесі та передмістю ЗС РФ випустили 6 протикорабельних ракет "Онікс".

"У тому числі атаковано судноремонтний завод під Одесою. Попередньо Одесу та околиці було атаковано 6 Оніксами", — написав Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше кореспондент Фокуса повідомляв про потужні вибухи в Одесі. У деяких районах міста від вибухової хвилі тряслися вікна.

Нагадаємо також, 30 жовтня вибухи пролунали в окупованому Криму. У Севастополі заявили про атаку надводних дронів.