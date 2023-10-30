ЗСУ знищили російські системи ППО в Луганську та Криму, — командування (фото)

За даними Центру стратегічних комунікацій, успішні операції проводилися 25 і 30 жовтня. Командування уточнює, що в окупованому Луганську було знищено систему С-400.

У жовтні Сили оборони завдали шкоди двом російським стратегічним системам ППО. Установку, що перебувала в Луганську, знищено повністю. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій StratСom Ukraine у Telegram-каналі.

"25 жовтня Збройні сили України знищили систему стратегічної ППО С-400 біля окупованого Луганська, — йдеться в публікації. — У ніч на 30 жовтня Збройні сили України успішно пошкодили стратегічний об'єкт системи ППО на західному узбережжі окупованого Криму".

Повідомлення Центру стратегічних комунікацій StratСom Ukraine

Нагадаємо, що 9 жовтня стало відомо, що РФ нарощує темпи виробництва С-400 на тлі санкцій. Повідомляється про модернізацію новоствореного крила Обухівського заводу в Санкт-Петербурзі, яке залучене у виробництві комплексу С-400 "Тріумф".

Також повідомлялося, що в Москві запускають нове виробництво ЗРК С-400 у парку "Руднево". Будівництво об'єкта площею 93,7 тис. кв. метрів завершили за вісім із половиною місяців. Водночас монтаж виробничої лінії все ще триває — і про серійне виробництво ЗРК не йдеться.