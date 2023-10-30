Ескалація на Близькому Сході: корабель ВМС США Bataan попрямував у східне Середземномор'я (фото)

Підрозділи швидкого реагування морської піхоти США розташовуватимуться ближче до території Ізраїлю та Лівану і зможуть проводити операції з евакуації цивільних.

Сили швидкого реагування морської піхоти США прямують у східне Середземномор'я на тлі побоювань, що війна в Газі переросте в регіональний конфлікт, повідомив 30 жовтня телеканал CNN.

Журналісти з посиланням на офіційних осіб пишуть, що 26-й підрозділ морської піхоти на борту десантного корабля USS Bataan останніми тижнями діяв у водах Близького Сходу, але наприкінці минулого тижня почав рух до Суецького каналу. Наразі американський корабель перебуває у водах Червоного моря і, як очікується, незабаром пройде в східну частину Середземного моря.

Унаслідок маневру американські підрозділи швидкого реагування морської піхоти розташуються ближче до Лівану та Ізраїлю, зазначили оглядачі. При цьому передбачається, що морпіхи зможуть провести операцію з евакуації цивільних осіб із території Лівану.

Десантний корабель USS Bataan. Джерело: Wiki Авіація на кораблі USS Bataan Авіація на кораблі USS Bataan. Джерело: Wiki Підрозділи морської піхоти на кораблі USS Bataan. Джерело: Wiki Підрозділи морської піхоти на кораблі USS Bataan. Джерело: Wiki Підрозділи морської піхоти на кораблі USS Bataan

У зв'язку з цим у Білому домі заявили, що не планувати можливу евакуацію американських громадян з Близького Сходу, включно з Ізраїлем і Ліваном, було б необачно і безвідповідально. А представник Ради національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що план з евакуації перебуває зараз у процесі реалізації.

Раніше повідомлялося, що за інформацією The New York Times ізраїльські військові відмовилися від повномасштабної сухопутної операції в Газі після консультації з Пентагоном. Імовірно, було ухвалено рішення здійснити більш вузькоспрямовану і поетапну операцію для виявлення вразливих місць ХАМАС.