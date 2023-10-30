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8 ракет Strom Shadow: у Міноборони РФ заявили про масований удар по Криму (відео)

Володимир Пєнов
Фото: Скриншот | Жителі Криму зняли ракету в небі

У Міноборони РФ відзвітували про нібито перехоплення всіх повітряних цілей. Тим часом в окупаційній адміністрації повідомляють про руйнування, а місцеві жителі публікують відео прольоту ракет.

У Міноборони Російської Федерації заявили, що Збройні сили України нібито запустили по території окупованого Криму вісім крилатих ракет Storm Shadow. Про це в понеділок, 30 жовтня, повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

У Міноборони РФ стверджують, що всі ракети нібито були збиті засобами протиповітряної оборони.

Тим часом місцеві жителі опублікували відео прольоту ракет над окупованим півостровом.

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Наслідки атаки на Кримський півострів

За інформацією глави окупаційної адміністрації Севастополя Михайла Развожаєва, у місті пошкоджено житлові об'єкти внаслідок "падіння уламків". У місті зафіксовано такі пошкодження:

  • Уламки впали в приватному секторі, поруч із залізницею, в районі Мекензієвих гір. Постраждав 57-річний чоловік, у якого є середньої тяжкості рана на гомілці, але немає загрози для його життя. Також було невелике загоряння трави.
  • Уламки впали на території школи № 27 на північній стороні міста. Дітей, які перебували в школі на додаткових заняттях, евакуювали до сховища на цокольному поверсі. Ніхто з них не постраждав.
  • На вулиці Пасічній уламки також упали на присадибній ділянці, що спричинило невелике загоряння трави, але його швидко загасили.
  • Уламки було виявлено і на вулиці Міщенка, а також в одному з дворів у цьому районі.
  • У районі Хутірського проїзду уламками було пробито шифер на даху будинку, і осколки також опинилися у дворі будинку.
  • Уламки впали на житловий будинок на Качинському шосе, але загоряння не сталося.
  • За попередніми даними, в районі пляжів Учкуївка і Мокроусова також упали уламки від збитих повітряних цілей.

Вибухи в Криму 30 жовтня

Нагадаємо, в окупованому Криму внаслідок нічної атаки 30 жовтня поранення дістали 17 російських військовослужбовців.

Крім того, вранці 30 жовтня окупанти повідомили про атаку морських дронів у районі Севастополя.

Через кілька годин знову повідомили про вибухи, але їхня географія розширилася. Голосно було не тільки в Севастополі, а також у Новофедорівці та Саках. Зокрема, повідомлялося, що в Новофедорівці могли вдарити по аеродрому, а в Севастополі помітили стовп диму в районі Морвокзалу.