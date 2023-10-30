8 ракет Strom Shadow: у Міноборони РФ заявили про масований удар по Криму (відео)

У Міноборони РФ відзвітували про нібито перехоплення всіх повітряних цілей. Тим часом в окупаційній адміністрації повідомляють про руйнування, а місцеві жителі публікують відео прольоту ракет.

У Міноборони Російської Федерації заявили, що Збройні сили України нібито запустили по території окупованого Криму вісім крилатих ракет Storm Shadow. Про це в понеділок, 30 жовтня, повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

У Міноборони РФ стверджують, що всі ракети нібито були збиті засобами протиповітряної оборони.

Тим часом місцеві жителі опублікували відео прольоту ракет над окупованим півостровом.

Наслідки атаки на Кримський півострів

За інформацією глави окупаційної адміністрації Севастополя Михайла Развожаєва, у місті пошкоджено житлові об'єкти внаслідок "падіння уламків". У місті зафіксовано такі пошкодження:

Уламки впали в приватному секторі, поруч із залізницею, в районі Мекензієвих гір. Постраждав 57-річний чоловік, у якого є середньої тяжкості рана на гомілці, але немає загрози для його життя. Також було невелике загоряння трави.

Уламки впали на території школи № 27 на північній стороні міста. Дітей, які перебували в школі на додаткових заняттях, евакуювали до сховища на цокольному поверсі. Ніхто з них не постраждав.

На вулиці Пасічній уламки також упали на присадибній ділянці, що спричинило невелике загоряння трави, але його швидко загасили.

Уламки було виявлено і на вулиці Міщенка, а також в одному з дворів у цьому районі.

У районі Хутірського проїзду уламками було пробито шифер на даху будинку, і осколки також опинилися у дворі будинку.

Уламки впали на житловий будинок на Качинському шосе, але загоряння не сталося.

За попередніми даними, в районі пляжів Учкуївка і Мокроусова також упали уламки від збитих повітряних цілей.

Вибухи в Криму 30 жовтня

Нагадаємо, в окупованому Криму внаслідок нічної атаки 30 жовтня поранення дістали 17 російських військовослужбовців.

Крім того, вранці 30 жовтня окупанти повідомили про атаку морських дронів у районі Севастополя.

Через кілька годин знову повідомили про вибухи, але їхня географія розширилася. Голосно було не тільки в Севастополі, а також у Новофедорівці та Саках. Зокрема, повідомлялося, що в Новофедорівці могли вдарити по аеродрому, а в Севастополі помітили стовп диму в районі Морвокзалу.