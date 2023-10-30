"Кривава ціна за місто": у NYT розповіли про бої під Авдіївкою

Український військовий розповів журналістам, що при обороні Авдіївки у його підрозділі вбереглись від поранень 6 бійців з 50. Одна з бригад відчула нестачу FPV-дронів, якими зупиняла російський штурм.

Українські бійці відбили два потужних штурми ЗС РФ під Авдіївкою, біля якої будували укріплення починаючи з 2014 року. Штурми спинили завдяки FPV-дронам, які ліквідували бронетехніку для підвезення піхоти. Про деталі боїв під містом з військовими Сил оборони України спілкувались журналісти видання The New York Times.

Видання зустрілось з бійцями підрозділів, які тримають оборону під Авдіївкою. Серед їхніх співрозмовників був боєць з позивним "Депутат", оператори БпЛа "Балу", "Штурман", "Грек" та інші. Журналісти вказали у назві своєї статті, що "обидві сторони платять криваву ціну за жадане українське місто".

Сили оборони зауважили нарощування російських підрозділів за кілька тижнів до атаки, розповів один з бійців. Російське командування планувало відкинути українців від передмість Донецька, щоб підготувати перемогу, якою зможе вихвалятись президент РФ Володимир Путін. Щоб мати якісь успіхи, росіяни мали перерізати два шляхи постачання — біля Бердичів на північному заході та біля Сєверного на півдні.

Авдіївка станом на 30 жовтня 2023 року Фото: DeepStateMAP

Наступ почався 10 жовтня. Росіяни діяли за традиційним шаблоном — спершу посилені артобстріли та авіація. Потім вперед понеслись бронемашини з піхотою. У цей момент підключились бійці ЗСУ — вони використали величезну хвилю FPv-дронів, щоб зупинити ворога. Співрозмовник журналістів — боєць "Бумер" — розповів, що 110 бригаді довелось звертатись за додатковими БпЛА до сусідніх бригад та волонтерів — свої закінчились.

"Ми відтіснили їх, але вночі вони прислали нових солдатів. Ми вбили стільки людей, що закінчилися запаси".

Російську піхоту вдалось зупинити. Після цього до 19 жовтня була невелика пауза, і росіяни знов кинулись у бій. Зазначається, що дійсно є невелике просування на окремих ділянках фронту у районі Авдіївського коксохімічного комбінату. Подекуди доводиться іти в рукопашну з противником. Один боєць заявив, що з 50 осіб його підрозділи непоранені лише 6 осіб. При цьому бої ведуться переважно дистанційно, а люди ховаються у захисних бункерах.

Щодо перспектив ситуації під Авдіївкою думки бійців, які змовляли з NYT, розділились. Деякі бійці сумніваються, що ЗСУ втримають плацдарм: його можуть втратити, як колись втратили Бахмут — заявив один з командирів 59 бригади. Однак боєць з позивним "Кондор" впевнений, Авдіївка буде українською, оскільки російська тактика продемонструвала свою неуспішність.

"Вони отримують трохи території, але дуже невелику, і втрачають можливість просуватися. Якби ця тактика, яку вони використовують, була успішною, ми б зараз не були тут і не розмовляли з вами", — сказав "Кондор".

Оператор БпЛА під Авдіївкою Фото: The New York Times БпЛА під Авдіївкою Фото: The New York Times

Бої під Авдіївкою: деталі

У звіті Генштабу ЗСУ вказується, що протягом доби 28-29 жовтня ЗС РФ 10 разів атакували позиції ЗСУ під Авдіївкою. Усі атаки ворога відбито, наголосило командування.

Тим часом у міській військовій адміністрації зазначили, що під Авдіївку стягують нові підрозділи російської армії. Посадовець припустив, що незабаром відбудеться третій штурм населеного пункту.

У дні, коли ЗС РФ особливо запекло намагалось штурмувати позиції ЗСУ під Донецьком, відзначали максимальні втрати РФ: одного дня загинуло 1030 осіб живої сили. Аналітики підрахували, що ворог тоді втрати до сотні одиниць військової техніки різних видів.

Нагадуємо, командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив про успіхи Сил оборони на захід від Вербового. Крім того, відзначають розширення плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині.