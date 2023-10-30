На фронті загинув учасник гурту "Серцевий напад" Михайло Балахтар (фото)

У музичному колективі наголосили, що барабанщик зробив значний внесок у розвиток українського панк-року.

Михайло Балахтар, учасник гурту "Серцевий напад", загинув на фронті. У дописі на офіційній сторінці колективу Facebook повідомили подробиці.

Місце загибелі талановитого барабанщика не вказали. У дописі його назвали цілеспрямованим і відданим.

У гурті наголосили, що Михайло зробив значний внесок у розвиток українського панк-року. Колектив наголосив, що разом із музикантом могли організувати ще велику кількість фестивалів ми могли запалити та драйвом.

"Нереальна втрата, з якою прийдеться жити… Спочивай з миром, Мішань! Слава Герою!" – йдеться у дописі.

Олександр Романов, друг музиканта і колишній учасник групи "Серцевий напад", також висловив співчуття. У Facebook він опублікував відповідний допис.

"Будемо завжди памʼятати тебе друже…", – наголосив він.

Фото: Facebook

"Серцевий напад": що відомо про групу

У 2004 році Михайло Балахтар разом з іншими членами колективу у Чернівцях створили гурт. До складу "Серцевого нападу" увійшов також його рідний брат Василь і двоюрідний брат Дмитро Рябий. Їм вдалося випустити три студійні альбоми, а найпопулярніші пісні — "Субкультура", "Punk Girl", "Дзвони".

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, на фронті загинув музикант Андрій Чепіль. Чоловік був мобілізований у 2022 році та служив у бригаді "Маґура". До його тіла чотири тижні не могли дістатися побратими, ще два місяці тривала ідентифікація. Він брав участь у Революції гідності, був музикантом, саксофоністом та вокалістом.