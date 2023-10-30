"Незрозумілі вкиди": РФ атакувала судноремонтний завод під Одесою "Іскандерами", — Гуменюк

За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, ворогу не дає спокою активність приморського регіону. Окупанти намагаються руйнувати припортову інфраструктуру.

Фахівці зійшлись на тому, що у понеділок вранці, 30 жовтня, російські окупанти атакували судноремонтний завод в Одеській області, ймовірно, трьома ракетами "Іскандер-М". Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"В цьому випадку фахівці сходяться все ж на тому, що дійсно була застосована балістична зброя і по балістичній траєкторії. Імовірніше за все, три ракети "Іскандер-М" влучили по території судноремонтного заводу і поруч", — сказала Гуменюк.

Речниця зауважила, що внаслідок російської атаки зазнала руйнувань адміністративна будівля на території заводу. Окрім того, було пошкоджено техніку спеціалізовану відповідно до профілю підприємства.

"Ми говоримо про те, що ворог застосовував балістику. Про це було попереджено в сигналі Повітряних сил, що можливе таке застосування", — наголошує речниця.

За її словами, ворогу не дає спокою активність приморського регіону. Окрім того, Гуменюк наголосила, що в Одещині продовжує функціонувати гуманітарно-навігаційний коридор.

"Ворог намагаючись тиснути на цей процес, завдає незрозумілих вкидів по акваторії Чорного моря на шляху імовірного слідування суден. Намагається руйнувати припортову інфраструктуру", — додає Наталія Гуменюк.

Окрім того, за словами Наталії Гуменюк, зараз сигнали повітряної тривоги лунають практично одночасно з тривогою в тимчасово окупованому Криму на на півдні.

"Треба розуміти, що ворог підступний. Ворог намагається зробити вигляд, ніби він мститься нам за те, що йому прилітає. Насправді, нагадаю, хто на кого напав. Це зрозуміла всім давно", — додала речниця.

Обстріл Одеси: деталі

Вранці 30 жовтня кореспондент Фокуса повідомляв про потужні вибухи в Одесі. У деяких районах міста від вибухової хвилі тряслися вікна.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ЗС РФ вдарили по судноремонтному заводу в Одеському районі.

Нагадаємо, в пресслужбі Одеської обласної прокуратури повідомили, що кількість постраждалих унаслідок ракетного удару, завданого Збройними силами Росії по судноремонтному заводу в Одеській області, збільшилася до чотирьох осіб.