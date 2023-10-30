Вполювали "Ведмедя": бійці Нацгвардії знищили російський броньований тягач (відео)

Автомобіль окупантів вполював український безпілотний літальний апарат. Сталося це на півдні України.

Аеророзвідники 11 бригади імені М. Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України знищили російський броньований тягач "Ведмідь" на південному напрямку. Про це повідомили в пресслужбі Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України у Facebook.

"Нацгвардійці вполювали "Ведмедя". На південному напрямку аеророзвідниками 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України уражено броньований тягач військ РФ", — йдеться у повідомленні.

Національна гвардія опублікувала відео, на якому видно, як безпілотний літальний апарат переслідує броньований тягач російських військових. Після того, як "Ведмідь" потрапляє під ціль дрона, відбувається ураження військової техніки РФ.

КамАЗ-63501АТ "Ведмідь": що відомо

Броньований тягач "Ведмідь" на базі шасі КамАЗ-63501 призначений для транспортування важких артилерійських гармат, які буксируються, і систем до 12 тонн, зокрема 152-мм гаубиць-гармат. 2А65 "Мста-Б"та 152-мм гармат 2А36 "Гіацинт-Б".

Тягач оснащений багатопаливним двигуном V8 потужністю 360 л, він може розігратися до 95 кілометрів за годину. Крім цього, "Ведмідь" обладнаний механізмом навантаження та вивантаження — кран-маніпулятор ІМ-50 — вантажопідйомністю до двох тисяч кілограмів та максимальним вильотом стріли до 6,14 метра.

Нагадаємо, 26 жовтня бригадний генерал, Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що ракетні війська та артилеристи зі складу ОСУВ "Таврія" уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор". Крім цього, українські військові знищили 13 танків, дев'ять ББМ, десять артилерійських систем, дев'ять БПЛА, шість автомобілів та спеціальну техніку.

29 жовтня український журналіст Юрій Бутусов розповів, що українські військові знищили російський танк Т-90 М "Прорив" у Херсонській області. Журналіст зазначив, що російська техніка не встигла навіть доїхати до позицій.