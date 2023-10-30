До 400 тисяч рублів: військові РФ дають хабарі, аби їх не відправляли в Україну, — росЗМІ

Попри хабарі російських військових відправляли на війну в Україну. Суд брав до уваги їхню участь в "СВО" при винесенні свого вироку, розповіли журналісти.

У Російській Федерації мобілізовані та контрактники дають хабарі за те, щоб їх не відправили на війну в Україну. Про це повідомило видання "Важные истории".

Журналісти зазначили, що вивчали вироки російських військових гарнізонних судів, у результаті чого знайшли декілька справ про хабарі, які російські військові виплачували командуванню ЗС РФ, аби не їхати на війну в Україну. Зокрема, росіяни платили від 10 до 400 тисяч рублів за таку можливість.

У лютому 2023 року контрактнику Дмитру Угольникову командир за 10 тисяч рублів запропонував не вносити його ім'я до списку військових, які підлягають відправленню "у службове відрядження для участі у спеціальній воєнній операції". У результаті чого той залишився служити на посаді радіотелефоніста у Волгоградській області. Проте у вересні суд звинуватив його у "дрібному хабарництві" та зобов'язав виплатити штраф у розмірі 25 тисяч рублів. Суд врахував йому пом'якшувальну обставину у вигляді участі у "СВО".

"Чи побував він на війні до того, як заплатив хабар, чи все ж таки був відправлений туди після — у тексті вироку не сказано", — зазначили журналісти.

У січні 2023 року контрактник Микола Галушкін заплатив 25 тисяч рублів своєму колишньому товаришу по службі, який повинен був передати хабар іншому "колишньому військовослужбовцю, який мав авторитет серед військових і міг сприяти вирішенню питання про не відправлення Галушкіна в зону проведення спеціальної воєнної операції". Проте "авторитетний" військовослужбовець відмовився допомагати. Суд визнав Галушкина винним у спробі дати хабар та оштрафував його на 150 тисяч рублів. Суд також врахував у вироку участь військового у війні.

Також мобілізований Каїржан Кушимов заплатив командиру свого батальйону 50 тисяч рублів, аби той не включав його до списків військових, які підлягають відправленню на війну. У вересні його засудили до умовного строку та штрафу у 250 тисяч рублів за дачу хабаря. Інший мобілізований Олексій Сідеропуло заплатив командиру батальйону 100 тисяч рублів. Його також засудили до умовного терміну та штрафу в розмірі 500 тисяч рублів. Суд врахував участь мобілізованих у "СВО".

У березі 2023 року мобілізований Олександр Коротков заплатив командиру 150 тисяч рублів, аби його не відправили в Україну. Суд засудив його до умовного терміну та призначив штраф у розмірі 750 тисяч рублів. Суд врахував участь Короткова в "СВО".

Журналісти вважають, що хабарі з російських військових вимагав один і той же командир одного з батальйонів військової частини 13766. Зокрема, справи військових РФ розглянув Волгоградський гарнізонний суд протягом 20-26 вересня, а тексти судових справ майже ідентичні.

У грудні 2022 року Олександр Нейжмак, якого мобілізували у лютому 2022 року у так званій "ЛНР", заплатив 400 тисяч рублів співробітнику "Народної міліції ЛНР" за те, щоб той допоміг йому звільнитися з військової служби за станом здоров'я. Він не мав медичних протипоказань до служби, проте хотів звільнитися через "тягар і поневірянь, пов'язаних з військовою службою". Його затримали при спробі передачі хабаря. Його засудили до двох з половиною років у колонії суворого режиму.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті за 25 жовтня повідомили, що в Російській Федерації намагаються розширити бойову міць без проведення загальної мобілізації. Протягом 2024 року Росія планує сформувати армійський корпус, сім мотострілецьких дивізій, 19 бригад, 49 полків і одну флотилію.

5 жовтня аналітики Conflict Intelligence Team у звіті зазначили, що у вересні 2022 року в межах часткової мобілізації Міноборони Росії сформувало 123 нові військові частини. Зокрема, у вересні того року брак кадрів у підрозділах ЗС РФ міг становити від 55 до 70 тисяч осіб.