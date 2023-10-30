Керівництво ХАМАС назвало Росію "найближчим другом", — Newsweek

Представники бойовиків отримали список осіб із РФ із подвійним громадянством, які можуть бути серед інших людей, що перебувають у заручниках у Секторі Гази.

Росія — "наш найближчий друг", заявив представник ХАМАС на тлі загрози масштабної наземної операції ізраїльської армії. Про це повідомляє Newsweek.

Представники бойовиків ХАМАС отримали список осіб із РФ із подвійним громадянством, які можуть бути серед інших людей, які перебувають у заручниках у Секторі Газа. Високопоставлений представник ХАМАС Муса Абу Марзук повідомив російським ЗМІ про те, що палестинські бойовики намагаються знайти вісім російських заручників і що готові їх звільнити.

"Від російської сторони через МЗС ми отримали список осіб із подвійним громадянством, — сказав Марзук. — Ми дуже уважно ставимося до цього списку, тому що розглядаємо Росію як свого найближчого друга", — сказав високопоставлений представник ХАМАС, якого США виділили в окрему категорію терористів.

Минулої неділі заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Богданов заявив, що під час зустрічі в Москві минулого тижня представники ХАМАС пообіцяли надати допомогу з пошуком заручників і вжити всіх заходів для звільнення росіян.

Перед початком наземної операції Ізраїль провів серію ударів по Газі. Минулої суботи, 28 жовтня, прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль розпочинає новий етап війни проти ХАМАС у Газі та пообіцяв знищувати ворога над і під землею.

Ізраїльські сили також заявили, що роблять усе можливе, щоб знайти та звільнити заручників.

Нагадаємо, що, за даними The New York Times, у розвідці Ізраїлю вирішили, що вже можна не слухати ХАМАС.

Також Фокус у своєму матеріалі розбирався в тому, як війна в Ізраїлі ускладнює відносини України з арабським світом.