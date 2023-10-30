"Просто на узбіччях": у Запорізькій області знаходять тіла страчених окупантів, — Федоров

За словами мера Мелітополя, у військах противника регулярно виникають конфлікти. У більшості випадків до них причетні "кадирівці", які й усувають окупантів.

Жителі тимчасово окупованих територій Запорізької області регулярно знаходять тіла страчених російських загарбників у посадках. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федорова в ефірі телеканала Freedom 30 жовтня.

За його словами, між бійцями ЗС РФ регулярно виникають різноманітні конфлікти, і пов'язані вони здебільшого з "кадирівцями", які не можуть щось поділити з росіянами.

"Кадирівці" — це ті, хто перебуває на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Вони здебільшого — з розграбування і відбирання бізнесу, нерухомості та всього іншого. На цьому ґрунті, звісно, часто виникають конфлікти. Причому з усіма категоріями інших представників гауляйтерів РФ: як із дагестанцями, так і з ФСБшниками, і з росгвардійцями. Тому що "кадировці" хочуть захопити і контролювати весь бізнес", — заявив Іван Федоров.

Окремо мер Мелітополя наголосив, що представники військ очільника Чечні Рамзана Кадирова не хочуть воювати, тож починають виступати в ролі "загороджувальних загонів". Вони "зачищають" тих російських окупантів, які більше не хочуть воювати і намагаються втекти з фронту на Запорізькому напрямку. Таких історій уже є колосальна кількість.

"Постійно від мешканців тимчасово окупованої частини Запорізької області чуємо про знайдені у тій чи іншій кількості тіла військових РФ просто на узбіччях біля наших населених пунктів. Це свідчить, що вони відмовилися воювати. Вони виходили з передової Запорізької лінії фронту, і їх прямо там і зачищали: у лісосмугах, у полях поблизу населених пунктів", — підсумував Іван Федоров.

Нагадаємо, 29 жовтня повідомлялося, що в Бердянську окупант спочатку вбив подружжя, а потім зґвалтував і позбавив життя їхню неповнолітню доньку. Російські загарбники оголосили в розшук окупанта, який скоїв потрійне вбивство.