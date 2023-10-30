Із атакованого аеродрому в Бердянську за два тижні "зникли" десятки вертольотів ЗС РФ (фото)

Ще наприкінці вересня в Бердянську фіксували понад 20 російських гелікоптерів. Після ударів Сил оборони, своїм ходом чи не без допомоги, техніка покинула авіабазу.

У ніч на 17 жовтня Сили оборони вдарили по російських гелікоптерах, які були розміщені в районі тимчасово окупованих Луганська та Бердянська. 30 жовтня військовий аналітик Брейді Афрік опублікував свіжі супутникові знімки одного з уражених аеродромів.

"Російські гелікоптери покинули аеропорт Бердянська на півдні України після того, як українські сили завдали удар по цьому об’єкту з ATACMS на початку цього місяця", — написав експерт.

У виданні Defense Express порівняли їх із раніше опублікованими знімками того ж аеродрому. Супутниковими знімками Бердянську від 29 вересня ділилися в медіа Clash Report.

Журналістки ідентифікували на попередніх знімках понад 20 російських гелікоптерів типу Ка-52 та Мі-8. У ЗМІ підкреслили, що йдеться про майже авіаполк.

Супутникове фото авіабази в Бердянську від 29 вересня Фото: Clash Report

"Із цього випливає, що згаданий вище строк, тобто дещо менш як 2 тижні, знадобився російським загарбникам для евакуації цілого авіаполку гелікоптерів і супровідних служб забезпечення", — йдеться в матеріалі.

У медіа зазначили, що точно не відомо, скільки ворожих гелікоптерів покинули базу самостійно, а скільки з них транспортували по землі.

"Але з іншої сторони, так ми побачили перше підтвердження прогнозам, що на тлі загрози від нових ОТРК у розпорядженні ЗСУ армія РФ почне відтягувати та розосереджувати свою авіацію якомога далі від лінії фронту", — додали журналісти.

Нагадаємо, у ССО ЗСУ підтверджували ліквідацію дев’яти російських гелікоптерів під час ударів по авіабазах у Бердянську та Луганську. Водночас OSINT-аналітики інформували про знищення семи вертольотів Ка-52 та ще двох — Мі-8. Ще 15 гелікоптерів ЗС РФ, за підрахунками експертів, зазнали пошкоджень.

У соцмережах уже публікували фото ураженого Силами оборони аеродрому в захопленому Бердянську.