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Воєнний фокус Російсько-українська війна Контрнаступ ЗСУ у 2023 році

ATACMS знищили 9 і пошкодили 15 вертольотів ЗС РФ на аеродромах у Бердянську та Луганську, — Oryx

Пуск ATACMS
Фото: Getty Images | Пуск ATACMS

За інформацією нідерландських аналітиків, артилерія ЗСУ знищила сім вертольотів Ка-52 "Алігатор" і два вертольоти Мі-8. Пошкоджено також вісім Ка-52 і сім Мі-8.

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ЗСУ за допомогою ракет ATACMS знищили дев'ять російських вертольотів на аеродромах в окупованих містах Бердянськ і Луганськ. Такий висновок зробили OSINT-аналітики з нідерландського проєкту Oryx.

Повідомляється, що загалом далекобійна артилерія України знищила сім вертольотів Ка-52 "Алігатор", а також два вертольоти Мі-8. 15 інших вертольотів — вісім Ка-52 і сім Мі-8 — було пошкоджено.

Втрати російської техніки після удару ATACMS Fullscreen
Втрати російської техніки після удару ATACMS
Втрати російської техніки після удару ATACMS Fullscreen
Втрати російської техніки після удару ATACMS
Втрати російської техніки після удару ATACMS
Втрати російської техніки після удару ATACMS

Про удари по російських вертольотах у Луганську та Бердянську 17 жовтня повідомили в ЗСУ. Зі свого боку, президент Володимир Зеленський назвав це першим застосуванням ракет ATACMS в Україні.

За інформацією The New York Times, Вашингтон вирішив надати Україні ракети ATACMS після того, як загрозу ядерної ескалації з боку Кремля оцінили як невисоку.

Журналісти також повідомляли, що США надали ЗСУ ракети ATACMS в останні кілька тижнів. Офіційних анонсів не було, щоб російські війська не встигли перенести військову техніку за лінію ураження. Тепер у ЗСУ з'явилася можливість завдавати удари по цілях, які перебувають порівняно далеко за лінією фронту, але зазначається, що Україна отримала ракети ATACMS не з найвищим радіусом дії.

Нагадаємо, що журналісти NYT розповіли, як вдалося переконати Байдена почати постачання Україні ATACMS. Журналісти зазначають, що ця історія складніша, а уявлення про те, що на обережного Байдена тиснули, і він зрештою погодився, неправильна.

Також повідомлялося, що Німеччина може передати Україні ракети Taurus за однієї умови. Представники ЄС 12 жовтня заявили, що для Брюсселя й НАТО немає "червоних ліній", окрім відправки в Україну військового контингенту.