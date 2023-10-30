"Пачками палають": на Херсонщині під Кринками ЗСУ знищили три БТР росіян, — "Мадяр" (відео)

Російська армія втратила бронемашини, в яких сумарно могло перебувати близько 30 од. живої сили. Удари по техніці, вартістю більш як 150 тис. дол., завдали FPV-дронами.

Бійці ЗСУ утримують плацдарм на лівобережжі Херсонщини. При цьому завдають ударів по російській бронетехніці, яка рухається дорогою неподалік села Кринки. Відео з прикладами влучань по трьох російських БТР опублікував командир підрозділу аеророзвідки Роберт Бровді з позивним "Мадяр". Відео розміщене на YouTube-каналі бійця.

Запис протистояння російській бронетехніці зроблено за допомогою двох видів дронів, свідчить запис. Частина кадрів — запис FPV-дрона за мить до влучання по БТР. Інші кадри — робота розвідувального БПЛА, який фіксував наслідки влучання.

На відео, опублікованому 29 жовтня, видно, як FPV-дрони раз разом вибухають, влучаючи у броню російських бронетранспортерів. Автор повідомляє, що події відбулись на півдні й "хробачі бетери пачками палають".

У моніторингових каналах підрахували, що українські безпілотники підірвали три БТР, серед них може бути БТР-82А, в якому поміщається до десяти осіб живої сили ЗС РФ. Орієнтовна вартість БТР-82 — близько 160 тис. дол.

OSINT-розслідувачі встановили координати двох точок ударів по БТР Росії: це точки з координатами 46°44'16.9"N 33°05'53.0"E та 46°44'42.6"N 33°07'03.3"E. Якщо позначити їх на карті, то стає зрозуміло, що їх знищили на дорозі, яка веде з Кринок у напрямку Корсунки й Дніпрян — тобто, на північний схід, де далі — Нова Каховка.

Херсонщиа: місце підриву БТР армії РФ Фото: Google maps

Контрнаступ ЗСУ 2023: ситуація на Херсонщині

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк у коментарі ЗМІ наголосила, що завчасно заявляти про існування плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра. Про це ж свідчать позначки на онлайн-карті бойових дій DeepState — відповідна ділянка між Олешками та Новою Каховкою позначені сіруватим відтінком, що говорить про непевність ситуації.

Тим часом експерти підтвердили, що ЗСУ мають можливість форсувати Дніпро біля села Львового, розташованого навпроти Кринок на правому березі Дніпра. Австрійський воєнний експерт Том Купер зазначив, що у Генштабу ЗСУ є достатньо ресурсів, що відкрити на цій ділянці "ще один фронт"

Нагадуємо, екскомандир батальйону добровольців ЗСУ Євген Дикий пояснив, чому Україна мала шанс перемогти у 2022 році, але все ж не змогла цього зробити. Водночас військовий оглядач Олександр Коваленко відзначив, що у 2023 році окупований Крим нарешті став вразливим для ударів українських ракет.