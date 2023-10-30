Україна могла б закінчити війну у 2022 році: екскомандир "Айдару" назвав умови

На полі бою в Україні наразі є рівність у збройних можливостях обох армій, вважає Євген Дикий. Тепер іде змагання, в кого раніше закінчаться люди для продовження війни.

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У 2022 році Україна мала шанс завершити війну з РФ, якби не було двох чинників, які цьому завадили. Зокрема, ідеться про заходи загальної мобілізації у РФ і темпи постачання західної зброї українським Силам оборони. Про це заявив екскомандир добровольчого батальйону "Айдар" Євген Дикий у інтерв'ю ТСН.

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Дикий назвав два фактори, які затягнули війну в Україні. На його думку, перший фактор — це мобілізація, яку у РФ оголосили восени 2022 року. Тоді до лав ЗС РФ потрапили близько 400 тис. осіб, яких почали кидати у бої як "гарматне м'ясо".

Другий фактор — затримка з наданням західної зброї. Екскомандир "Айдару" наголосив, що якби зброя прибувала вчасно, то війна могла б закінчитись ще рік тому. На сьогодні він навіть не може спрогнозувати, коли закінчаться бойові дії в Україні.

"Орки набрали 400 тисяч гарматного м'яса, засипали його сюди. І це повністю змінило хід війни, затягнуло її на рік".

Також воєнний експерт пояснив, що наразі є паритет у зброї між ЗС РФ та ЗСУ. Однак є суттєва різниця у втратах під час боїв. Тому, вважає ексвійськовий, зараз відбувається змагання, "в кого закінчиться людський ресурс".

"Співвідношення втрат можна підрахувати. Ці співвідношення втрат такі: там, де ми наступаємо 1:3, там, де захищаємось у них можуть бути у 5 разів більші втрати", — сказав Євген Дикий.

Війна в Україні: деталі

Зазначимо, станом на осінь 2023 року РФ досі окупує 108 тис. кв. км території України. У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 30 жовтня вказано, що ворог атакує на кількох ділянках фронту на сході, особливо зосереджуючись на окупації Авдіївки на північний захід від Донецька.

Тим часом тривають контрнаступальні дії ЗСУ на Запорізькому та Херсонському напрямках. Зокрема, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив просування Сил оборони західніше Вербового. Пізніше він також заявив, ворог намагався повернути втрачені позиції, але у нього нічого не вийшло.

Крім того, на лівобережжі Херсонщини розширився плацдарм ЗСУ, підтвердили воєнні аналітики. Наразі площа плацдарму між Олешками та Новою Каховкою — близько 200 кв. км.

Водночас відбуваються повітряні та морські атаки українського командування на окупований росіянами Крим. Вдень 30 жовтня стало відомо про низку вибухів, які пролунали у різних частинах півострова. Зокрема, їх чули над Севастополем, біля авіабази під Новофедорівкою, а також в Саках та Євпаторії. При цьому представники російської влади запевнили, що збили усі повітряні та морські цілі.

Нагадуємо, 29 жовтня стало відомо про загибель дев'яти людей в окупованій Волновасі, серед загиблих — двоє дітей. Пізніше у мережі опублікували світлини з місця подій та розповіли, що убивцями є "кадирівці", які використовували зброю з глушниками.

В ніч на 30 жовтня у РФ стались заворушення в аеропорту Махачкали в Дагестані. Півтори тисячі росіян напали на літак, який прибув з Ізраїлю — намагались зашкодити людям, які прибули з охопленої війною країни. Після цього губернатор Дагестану заявив, що вбачає у подіях "український слід".