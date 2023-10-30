"Обстановка патова": Лукашенко закликав Росію та Україну сісти за стіл переговорів

І в російській, і в українській армії є проблеми, вважає Лукашенко, через які жодна зі сторін, що воюють, не може домогтися істотного успіху. А замість просувань війська тільки перемелюють одне одного.

Олександр Лукашенко закликав до якнайшвидших переговорів між РФ і Україною "про землю і про мир". Білоруський політик вважає, що на фронті склалася патова ситуація, а проблеми з військами відчувають обидві протиборчі сторони. Про це 30 жовтня повідомило агентство БелТА.

На думку Лукашенка, для початку переговорного процесу не потрібно жодних попередніх умов. Просто для цього потрібно, щоб лідери двох держав сказали "Стоп" і почали діалог.

"Як я колись казав: не треба попередніх умов. Головне — дали команду "Стоп". Ось з 00.00 години "Стоп": ніякі війська не рухаються, ніхто не стріляє, резерви ніхто не підкидає, комунікації не відновлюють. Зупинилися і ведемо переговори. Переговори про що — про землю і про мир", — сказав Лукашенко.

Він додав, що зброя, яку надають американці, не допоможе Україні, оскільки навіть якщо її буде достатньо, то "воювати буде нікому". За його словами, на початку конфлікту з українського боку воювали багато добровольців, проте більшість із них загинули або отримали каліцтва.

Також Лукашенко назвав ситуацію на фронті тупиковою. Він зазначив, що жодна зі сторін, що воюють, не домоглася останнім часом істотних успіхів, а замість цього війська перемелюють одна одну.

"Проблем вистачає. І з боку Росії, і з боку України там зараз серйозна дуже обстановка, патова. Ніхто не може нічого зробити. Стоять лоб в лоб на смерть, окопавшись. Гинуть люди, перемелюють. Але Росія — це 140 млн, а там (в Україні) 20 млн залишалося на початок війни, і всі тікають", — підкреслив білоруський політик.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав найближчим часом розпочати мирні переговори між Москвою і Києвом. Під час робочого візиту до Білорусі дипломат заявив, що існують два пріоритетних питання — завершення війни в Україні та відновлення цивілізованого діалогу між Заходом і Сходом.