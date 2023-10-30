Компенсація за пошкоджене житло за програмою "єВідновлення": кому можуть відмовити

Українці, чиє житло було пошкоджене внаслідок повномасштабного вторгнення ЗС РФ, можуть отримати гроші від держави на його відновлення. Проте законом встановлені кілька причин, через які у компенсації можуть відмовити.

В Україні стартувала програма "єВідновлення", яка допомагає громадянам в отриманні компенсації за пошкоджене житло. Проте за певних умов у наданні грошей на ремонт можуть відмовити. Про це детально розповіла у коментарі "РБК-Україна" координаторка безоплатної лінії юридичної допомоги БФ "Право на захист" Надія Коренєва.

В яких випадках у відшкодуванні можуть відмовити?

Законом встановлені такі підстави для відмови комісії у наданні компенсації:

заяву подала особа, яка не може отримувати гроші (наприклад, тому що не є власником майна);

надана інформація виявилась неправдивою;

заява не відповідає порядку отримання компенсації (наприклад, не вказані обов’язкові реквізити);

витрати на об’єкт нерухомого майна вже були компенсовані.

"Наголошую, що відмова у компенсації за ремонт нерухомого майна не позбавляє права повторного звернення чи оскарження такого рішення", — сказала Коренєва.

Чи можна оскаржити відмову?

Відмову комісії у компенсації за пошкоджене житло можна оскаржити.

"Якщо ви маєте заперечення чи скарги щодо актів обстеження комісії та/або звіту з технічного обстеження, з рішенням комісії про надання/відмову у наданні компенсації, зокрема з її розміром, то ви маєте право подати заперечення", — пояснила експертка.

Відповідне звернення можна подати у паперовій формі через адміністратора ЦНАП, працівників органу соцзахисту населення або нотаріуса. На це українцям надається п’ять робочих днів.

"До заперечення/скарги ви можете подавати пояснення, фотофіксації, висновки від третіх осіб, зокрема Групи підтримки "єВідновлення", інші документи на підтвердження аргументів, наведених в запереченні/скарзі. Рішення уповноваженого органу/комісії також можуть бути оскаржені у судовому порядку", — розповіла Коренєва.

Чи можна отримати компенсацію за вже зроблений ремонт?

Верховна Рада України вже затвердила відповідні зміни, але закон ще не був підписаний президентом та чинності ще не набув.

Планується, що процедура отримання компенсації за вже зроблений ремонт буде такою:

людина подає заяву, вказавши будь-який відкритий рахунок українського банку; комісія оцінює пошкодження, оглядає майно та фіксує виконані будівельні роботи; за бажанням заявник може надати документи, які підтверджують проведення ремонту.

Експертка підкреслила, що вимагати надання документів на підтвердження ремонту комісія не матиме права, як і відмовляти у компенсації через їхню відсутність.

Кошти мають проводити одним платежем, а використовувати заявник їх зможе на власний розсуд.

"Отже, внесені зміни після набрання їх чинності значно розширять перелік осіб для отримання компенсації, до яких ввійдуть ті, хто вже повністю відновив своє житло за власні кошти", — додала Коренєва.

Нагадаємо, житлові сертифікати, отримані за програмою "єВідновлення", українці зможуть використати для оплати першого внеску за програмою "єОселя". У Мінекономіки розповіли, кому держава надала право отримати пільгову іпотеку на житло.

Як вже повідомлялось, для отримання компенсації за програмою "єВідновлення" житло заявника має відповідати чотирьом умовам.