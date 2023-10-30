"Це несправедливо": понад 123 млн грн бойових виплат видали за службу в тилу, — Міноборони

Заступник міністра обороні України Юрій Джигир вважає, що несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не виконує завдань під прямим вогнем противника.

В Україні понад 123 мільйони гривень було виплачено додаткової винагороди військовослужбовцям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань. Близько 60 млн. грн "бойових" було виплачено у Києві. Про це 30 жовтня повідомила пресслужба Міністерства оборони України в Telegram.

Відомство провело внутрішній аудит у близько 40 військових частинах ЗСУ. За результатами перевірки, було здійснено виплати близько 60 мільйонів гривень "бойових" в пунктах постійної дислокації (ППД) у столиці, а загалом понад 123 мільйони гривень такої винагороди "виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань".

"Служба внутрішнього аудиту Міноборони з'ясувала, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання" і виплачувати додаткову винагороду на свій розсуд", — йдеться у повідомленні міністерства.

Також було виявлено, що у Київській області військовослужбовці понтонно-мостової роти отримали щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень, загальна сума "бойових виплат" цим військовим склала близько 6,5 мільйона гривень.

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними служби внутрішнього аудиту МО, чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання" і виплачувати додаткову винагороду на свій розсуд.

Заступник міністра обороні України Юрій Джигир, коментуючи ситуацію заявив: "Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем".

За його словами, відомство виявляє маніпуляції та реагує на "прогалини для зловживань". У МО України також повідомили, що проводять консультації з Генштабом ЗСУ, щоб додаткові винагороди отримували лише ті військовослужбовці, які виконують бойові завдання та бере участь у бойових діях.

Раніше, 10 серпня повідомлялося, що військовим ЗСУ повернули доплати в 30 тисяч гривень. В уряді з радістю повідомили про повернення грошової мотивації військовим, але на практиці не все так гладко. При звільненні, доплату воїну можуть не виплатити, а в гарячі точки відправляють після виведення зі штату. "Бойові" 100 тисяч гривень нерідко доводиться вибивати в судах.