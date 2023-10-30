Між хуситами та армією Саудівської Аравії сталося бойове зіткнення, — Bloomberg

За даними журналістів, унаслідок бойового зіткнення саудівських солдатів загинули в бою із силами хуситів загинули четверо людей.

Збройні сили Саудівської Аравії були приведені в стан підвищеної бойової готовності після смертоносних боїв з підтримуваними Іраном повстанцями-хуситами в Ємені, які також намагалися запустити ракету в бік Ізраїлю. Про це повідомляє видання Вloomberg.

За даними джерела, четверо саудівських солдатів загинули в бою з силами хуситів у гірській південно-західній провінції Джазан на кордоні з Єменом.

Сили оборони Саудівської Аравії також перехопили ракету на території Саудівської Аравії, випущену хуситами за останні кілька тижнів.

"Загибель саудівців, що сталася минулого тижня, стала першими відомими втратами серед збройних сил країни відтоді, як у квітні минулого року було досягнуто попереднього перемир'я з хуситами", — йдеться в повідомленні.

Карта Саудівської Аравії

Нагадаємо, що, на думку західних експертів, Близький Схід може опинитися на межі потенційної гонки ядерних озброєнь. Про це свідчить намір Саудівської Аравії реалізувати власну ядерну програму.

Нещодавній інтерес Саудівської Аравії до французьких винищувачів Dassault Rafale свідчить не тільки про зростаюче переозброєння країн Перської затоки, а й про бажання набути політичного важеля на тлі ескалації ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявив, що його країна швидко отримає ядерну бомбу, якщо головний суперник Іран успішно розробить власну ядерну зброю.