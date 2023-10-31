Ракетний удар по Севастополю: ЗСУ вразили цінні стратегічні системи ППО, — ВМФ (відео)

За словами спікера ВМФ ЗСУ Дмитра Плетенчука, мова може йти про системи дальнього радіусу дії, що має велике значення для звільнення Криму.

Російські системи стратегічного рівня, уражені ЗСУ в окупованому Криму в ніч на 30 жовтня, "мають велику важливість для загальної побудови ППО і високу вартість". Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Свобода Live".

"Наразі підтверджена тільки інформація про сам факт ураження систем, і те, що це системи стратегічного рівня. Тобто ми можемо з цього зробити висновок, що це не якісь польові системи для прикриття близького радіусу дії чи навіть середнього. Що стосується стратегічних систем, то мова може йти про ті, які мають дальній радіус дії, більшу важливість для загальної побудови ППО і високу вартість", — сказав він.

У Севастополі пролунали чотири вибухи, дим бачили в районі Севастопольського морського заводу.

Плетенчук зазначив, що наразі інформація про вибух в окупованому Севастополі потребує підтвердження.

"Що стосується ураження об'єктів ППО — безвідносно до типу систем і супутніх втрат — слід зазначити, що подібні удари не завдаються по якихось окремих незначних об'єктах, таких як "Панцир-С", — додав він.

За словами спікера, можливо було уражено системи дальнього радіусу дії, ураження яких має більше значення для звільнення окупованого півострова від російських військ.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня ЗСУ ракетами атакували полк ППО РФ. Вибухи пролунали в окупованих Севастополі, Саках і Євпаторії. Російські пропагандисти повідомили, що ЗСУ випустили по Севастополю вісім крилатих ракет Storm Shadow. За повідомленнями росЗМІ, всі ракети нібито були збиті. При цьому місцеві канали опублікували фото чорного диму над бухтою.

Раніше Фокус писав, що в окупованому Криму прогриміли вибухи. Росіяни поскаржилися на атаку морських дронів. У Міноборони РФ заявили про атаку двох безекіпажних катерів і про проведення комплексу протимінних і протидиверсійних заходів.