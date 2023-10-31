"Від 30 до 40 тисяч бійців": терористи ХАМАС ховаються у великому підземному місті, — експерт

Колишній посол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман сказав, що в цьому підземному місті перебуває від 30 до 40 тисяч бійців ХАМАС. Разом із ними сім'ї та обслуговуючий персонал.

Наразі Ізраїль проводить обмежені воєнні операції на території Сектора Гази, щоб нейтралізувати військову структуру ХАМАС. Однак він може почати і повномасштабне вторгнення. Про це в інтерв'ю "24 каналу" повідомив колишній посол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман.

За його словами, бойовики терористичної організації ховаються у справжньому підземному місті під Газою. Їхні сховища простягаються на сотні кілометрів. У терористів є бункери, тунелі й навіть службові приміщення.

Міл-Ман сказав, що в цьому підземному місті перебуває від 30 до 40 тисяч бійців ХАМАС.

"Також разом із ними їхні сім'ї та обслуговуючий персонал, і всі разом вони становлять кількість до 80–100 осіб", — сказав дипломат.

Він зазначив, що всю цю інфраструктуру Армія оборони Ізраїлю має ліквідувати. Так, потрібно знищити склади зі зброєю, парашутні планери, невеликі човни. Це завдання ЦАХАЛ може виконати, але потрібно багато часу. Для Ізраїлю життя кожного військовослужбовця дороге. З іншого боку, бойовики готові загинути самі і вбити кого завгодно за свою ідею.

"Уже кілька днів триває тактична операція і є двоє поранених солдатів ЦАХАЛ та ліквідовано десятки бойовиків ХАМАС. Якщо так триватиме й надалі, це хороший результат", — сказав Аркадій Міл-Ман.

Аркадій Міл-Ман про операцію ЦАХАЛ у Секторі Гази

Нагадаємо, що 30 жовтня ЗМІ повідомили, що бронетанкові частини ізраїльської армії зайшли на околицю Гази після оголошення про початок наземної операції кілька днів тому. Війська перерізали важливу дорогу з півночі на південь. Очевидці кажуть, що в Зайтунському районі було помічено танки, які перекрили дорогу Салах-ад-Дін. Стверджується, що військові відкривають вогонь, якщо якась машина проїжджатиме повз.