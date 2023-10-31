ЗС РФ почали застосовувати нові розумні бомби з "лазерним і супутниковим наведенням", — ISW
За даними американських аналітиків, завдяки технологічним можливостям нових боєприпасів відхилення від цілі становить лише 5 метрів. Тоді як у звичайних авіабомб радіус ураження — 50 метрів.
Російські війська обстрілюють українські міста дронами Shahed 131/136, ракетами Х-59, "Калібр", "Іскандер", "Кинджал" тощо. На додачу до цього вони вже почали використовувати кілька нових "розумних" баражувальних бомб — ФАБ-250, ФАБ-500 і ФАБ-1500. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 31 жовтня.
Американські аналітики зазначають, що у цих боєприпасів нібито є "лазерне і супутникове наведення", через що відхилення від цілі становить лише 5 метрів, якщо порівнювати зі звичайними авіабомбами з радіусом ураження 50 метрів.
Інформацією про відносно нові боєприпаси ЗС РФ поділилося провоєнне російське джерело. Зазначається, що дальність ураження таким боєприпасом становить 200 км.
Розумні бомби ФАБ-250: характеристики
Стверджується, що ФАБ-250 мають такі технічні характеристики:
- вага — 250 кг;
- вага самої вибухівки — 99 кг;
- радіус ураження — 120 м;
- боєприпаси спрямовані на знищення живої сили, техніки та легких оборонних укріплень.
Розумні бомби ФАБ-500: характеристики
- вага бомби ФАБ-500 — 500 кг;
- вага вибухівки — 150 кг;
- радіус ураження — 250 м;
- ФАБ-500 застосовуються для руйнування штабів, складів, а також бетонних і залізобетонних конструкцій.
Розумні бомби ФАБ-1500: характеристики
- вага бомби ФАБ-1500 — 1550 кг;
- вага самої вибухівки — 675 кг;
- радіус ураження — 500 м;
- бомби ФАБ-1500 можуть руйнувати підземні бункери глибиною до 20 м і пробивати залізобетонні перекриття товщиною до 3 м.
Російське джерело заявляє, що новими баражувальними бомбами російські війська можуть озброїти свої винищувачі Су-34, Су-30 і Су-35.
Нагадаємо, що ЗСУ знову просунулися біля Бахмута. Сили оборони України пройшли на північний схід від населеного пункту Курдюмівка, за 10 км від Бахмута, повідомляють у зведенні ISW від 30 жовтня.
Також повідомлялося, що американські аналітики пояснили, що являють собою "м'ясні штурми" російських військ, у які кидають ув'язнених.