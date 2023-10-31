ЗС РФ почали застосовувати нові розумні бомби з "лазерним і супутниковим наведенням", — ISW

За даними американських аналітиків, завдяки технологічним можливостям нових боєприпасів відхилення від цілі становить лише 5 метрів. Тоді як у звичайних авіабомб радіус ураження — 50 метрів.

Російські війська обстрілюють українські міста дронами Shahed 131/136, ракетами Х-59, "Калібр", "Іскандер", "Кинджал" тощо. На додачу до цього вони вже почали використовувати кілька нових "розумних" баражувальних бомб — ФАБ-250, ФАБ-500 і ФАБ-1500. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 31 жовтня.

Американські аналітики зазначають, що у цих боєприпасів нібито є "лазерне і супутникове наведення", через що відхилення від цілі становить лише 5 метрів, якщо порівнювати зі звичайними авіабомбами з радіусом ураження 50 метрів.

ФАБ-500 Фото: Вики

Інформацією про відносно нові боєприпаси ЗС РФ поділилося провоєнне російське джерело. Зазначається, що дальність ураження таким боєприпасом становить 200 км.

Розумні бомби ФАБ-250: характеристики

Розумні бомби ФАБ-250: характеристики

Стверджується, що ФАБ-250 мають такі технічні характеристики:

вага — 250 кг;

вага самої вибухівки — 99 кг;

радіус ураження — 120 м;

боєприпаси спрямовані на знищення живої сили, техніки та легких оборонних укріплень.

Розумні бомби ФАБ-500: характеристики

вага бомби ФАБ-500 — 500 кг;

вага вибухівки — 150 кг;

радіус ураження — 250 м;

ФАБ-500 застосовуються для руйнування штабів, складів, а також бетонних і залізобетонних конструкцій.

Розумні бомби ФАБ-1500: характеристики

вага бомби ФАБ-1500 — 1550 кг;

вага самої вибухівки — 675 кг;

радіус ураження — 500 м;

бомби ФАБ-1500 можуть руйнувати підземні бункери глибиною до 20 м і пробивати залізобетонні перекриття товщиною до 3 м.

Російське джерело заявляє, що новими баражувальними бомбами російські війська можуть озброїти свої винищувачі Су-34, Су-30 і Су-35.

Нагадаємо, що ЗСУ знову просунулися біля Бахмута. Сили оборони України пройшли на північний схід від населеного пункту Курдюмівка, за 10 км від Бахмута, повідомляють у зведенні ISW від 30 жовтня.

Також повідомлялося, що американські аналітики пояснили, що являють собою "м'ясні штурми" російських військ, у які кидають ув'язнених.