"Атаки без підтримки в лоб": в ISW пояснили, що таке "м'ясні штурми" ЗС РФ

У новому звіті йдеться про те, що штурмові загони "Шторм-Z" на Авдіївському напрямку і на південному фланзі Бахмута часто знищують за кілька днів активних дій, вони в середньому втрачають від 40 до 70% особового складу.

Related video

Російські війська продовжують використовувати штурмові підрозділи "Шторм-Z" для лобових штурмів під керівництвом більш професійної піхоти. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 30 жовтня йдеться, що ЗС РФ готуються до проведення "м'ясних штурмів" під Авдіївкою. Російські джерела повідомили, що йдеться про наступ піхоти без прикриття артилерії.

Як зазначив один із російських військкорів, коли два полки пліч-о-пліч проводять "м'ясні штурми", шов між зонами відповідальності обох залишається незахищеним і вразливим для українських контратак.

Інший військкор заявив, що штурмові загони "Шторм-Z" на Авдіївському напрямку і на південному фланзі Бахмута часто знищують за кілька днів активних дій, у середньому вони втрачають від 40 до 70%. Він також розкритикував військовий вишкіл новобранців і небажання командування враховувати це при постановці завдань.

За словами військкора, "Шторм-Z" часто вводяться в бій до проведення розвідки або встановлення зв'язку з сусідніми підрозділами й зазвичай насилу евакуюють поранених. Артилерія їх не прикриває, а тому вони зазнають високих втрат.

Ще один військкор заявив, що ці фактори сприяють тому, що військовослужбовці "Шторм-Z" перетворюються на "сміття" ще до того, як досягають хоч якихось результатів.

Нагадаємо, що командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський 30 жовтня розповів, що ЗС РФ застосовують під Куп'янськом хімічну зброю. За його словами, застосування забороненої на полі бою зброї фіксується другу добу поспіль. В українських захисників починає ускладнюватися дихання і з'являються опіки.

Також командувач ССО генерал-майор Віктор Хоренко розповів, до яких "гучних" атак його бійці доклали руку. У новорічну ніч російське військо втратило в Макіївці кілька сотень своїх бійців. Як з'ясувалося, до цієї та деяких інших "раптових втрат" ЗС РФ були причетні ССО.