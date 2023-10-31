Українські військові просунулися на лівому березі Дніпра, — ISW (карта)

Українські військові контролюють центральну частину Кринок, що за 30 кілометрів від Херсона та два кілометри від річки Дніпро, розповіли в Інституті вивчення війни.

Збройні Сили України розширили свою зону контролю на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 30 жовтня.

"Українські війська продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області", — йдеться у повідомленні.

Аналітики з посиланням на російські джерела заявили, що ЗСУ контролюють центральну частину Кринок, що за 30 кілометрів на схід від Херсона та два кілометри від річки Дніпро. За повідомленням російського військкора, Сили оборони незначно розширили свою зону контролю на захід від Кринок.

Відповідно до геолокаційних кадрів, опублікованих 30 жовтня, російські військові утримують позиції в лісових масивах на схід від Кринок. Натомість російські джерела, зокрема й канал, пов'язаний з ПВК "Вагнер", повідомили про відсутність в окупантів засобів контрбатарейної боротьби, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та засобів управління на Херсонському напрямку.

Крім цього, аналітики зазначили, що російські військові продовжили завдавати авіаудари по правому березі Херсонської області. За інформацією оперативного командування "Південь", окупанти застосували 37 керованих бомб КАБ для ударів.

Карта бойових дій

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 29 жовтня повідомили, що українські військові утримують деякі позиції в Кринках Херсонської області. Також ЗСУ продовжують обмежені атаки на східному березі Дніпра в районі Антонівського залізничного моста. Проте зі слів речниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, поки не можна у стверджувальному тоні говорити про висаджування українських бійців на лівому березі Херсонської області.

25 жовтня у Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що бойові дії активізувалися біля берегів пониззя Дніпра. У розвідці наголосили, що ЗСУ надали пріоритет операціям у цьому секторі, будуючи плацдарми на лівому березі Дніпра.