У яких випадках можна відмовитися від отримання повістки: юристка назвала три умови

У разі відмови від повістки представник ТЦК та СП повинен скласти відповідний акт у присутності свідків. Після цього справа передається на розгляд керівників ТЦК, які можуть стягнути штраф за порушення правил військового обліку, розповіла юристка.

Існують випадки, коли військовозобов'язаний може відмовитися від отримання повістки. Про це повідомила юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян у коментарі "РБК-Україна".

Юристка наголосила, що в Україні є законні способи відмовитися від повістки, проте потрібно розуміти всі ризики та те, що цього не можна зробити без об'єктивних причин. Зокрема, для цього військовозобов'язаний повинен мати конкретні та поважні причини, а саме:

вказані неправильні дані отримувача у повістці (якщо вона адресована іншому);

неуповноважена особа вручає повістку;

на повістці немає печатки або підпису комісара ТЦК та СП.

Зі слів Козян, у разі відмови від повістки, представник ТЦК повинен скласти акт про відмову в присутності свідків. Вона зазначила, що варто пам'ятати, що незначна помилка в повістці не вважається поважною причиною для відмови від її отримання або неприбуття до ТЦК та СП. Зокрема, у випадку неявки до військкомату в зазначений час може настати адміністративна відповідальність, що передбачає штраф. Крім цього, за наявності відповідних постав може настати кримінальна відповідальність, пояснила юристка.

"Після фіксації вашої відмови від отримання повістки та складання акту, справа передається на розгляд керівникам ТЦК та СП, який в результаті може стягнути штраф за порушення правил військового обліку", — сказала вона.

Козян додала, що в суді можна оскаржити штраф. Зокрема, саме в суді ТЦК та СП доводитиме, що військовозобов'язаний порушив правила обліку, а тому відповідальність повинен нести саме за це, а не за відмову від повістки.

Нагадаємо, юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян розповіла, що роботодавці можуть вручати повістки працівникам. Крім цього, на них покладається контроль за своєчасне прибуття чоловіка до місця, вказаного в повістці.

Військовий та екскомандир батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що чіткі терміни служби та закон про демобілізацію можуть підвищити бажання українців йти воювати. З його слів, щоб не погіршити ситуацію на фронті, бійцям, які з перших днів війни воюють, потрібно знайти заміну.