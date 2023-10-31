"Продовжується самоліквідація": окупанти розстрілюють своїх та полонених, — Федоров

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, не всі російські військові мають бажання продовжувати воювати, багато хоче скласти зброю та вийти із Запорізької лінії фронту.

Російська армія не витримує того натиску, який сьогодні чинять Збройні сили України. Ворог вбиває військовополонених та робить "зачистку своїх" бійців. Про це повідомив у вівторок, 31 жовтня, міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, не всі російські військові хочуть продовжувати воювати проти ЗСУ.

"Багато з них хоче скласти зброю та вийти із Запорізької лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

Росіяни розстрілюють "своїх"

Як міському голові Мелітополя розповіли місцеві в окупованій частині Запоріжжя, поблизу лінії фронту українські цивільні часто бачать розстріляних російських військових.

"У них почалася і продовжується самоліквідація. І це також додає оптимізму і нам, і нашим героїчним військовим", — зазначив Федоров.

За його словами, російська армія проводить інтенсивну чистку всередині свого війська на Запорізькому напрямку, оскільки має проблеми з мотивацією бійців до боротьби.

Окупанти розстрілюють полонених: деталі

Волонтер і активіст Сергій Стерненко 30 жовтня повідомив, що на Токмацькому напрямку російські військові розстріляли групу українських військовополонених бійців Національної гвардії України.

За словами Федорова, з відкритих джерел йому відомо, що це сталося.

Мер наголосив, що ворог зараз використовує усі можливі методи, аби стримати Збройні Сили на Запорізькому напрямку.

Окупанти бояться, що якщо не вдасться тримати оборону, то українські захисники звільнять Токмак, Мелітополь та інші міста в цьому районі.

"Ми розуміємо, що ворог перебуває в надагресивному стані. Так, це могло відбуватися – розстріл наших військовополонених. Водночас окупанти не витримують того натиску, який чинять ЗСУ", — констатував Федоров.

Нагадаємо, 4 жовтня Управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) підтвердило справжність відео, на якому окупанти вбили українського військовополоненогопісля слів "Слава Україні". В ООН заявили про ще шість нових випадків позасудових страт українських полонених.