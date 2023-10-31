ATACMS змінює правила гри: західні експерти оцінили атаку на російську ППО в Криму

Російські ППО, імовірно, були атаковані ракетами ATACMS, а їх знищення потенційно може відкрити пролом в обороні півострова. У результаті у ЗС РФ істотно знизилася ефективність протистояння ударним засобам, таким як Storm Shadow і SCALP-EG.

Українські збройні сили 30 жовтня зробили чергову спробу знищити системи ППО ЗС РФ у західній частині Криму. І хоча в Міноборони РФ не стали коментувати цей напад, є припущення, що ЗСУ застосували ATACMS, що стало б першим відомим випадком застосування цієї балістичної ракети в Криму. Таку оцінку атаки на військові об'єкти росіян дали західні експерти в матеріалі The War Zone.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українські сили в ніч із 29 на 30 жовтня успішно вразили стратегічну ціль системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму. Експерти зазначають, удар по системі ППО, найімовірніше, є частиною більш масштабної української атаки на Крим.

"Незалежно від того, чим було завдано удару, це була остання атака України на російську ППО в цьому районі", — зазначили оглядачі.

Також повідомляється, що удар було завдано по об'єктах на мисі Тарханкут — розміщення там систем ППО великої дальності, вважають експерти, виглядає цілком логічним. Тому знищення цієї батареї потенційно може відкрити пролом у системі ППО Росії на півострові та в північно-західній частині Чорного моря.

"Це може істотно знизити ефективність протистояння ударним засобам, таким як Storm Shadow і SCALP-EG, а також іншим атакам, наприклад, безпілотників-камікадзе великої дальності", — підкреслили експерти.

Крім того, оглядачі звернули увагу на подальшу атаку українських безпілотних морських катерів (USV). За даними російських джерел, дрони USV прямували в бік Севастополя, а двоє з них спробували зайти в затоку Херсонеса, де по них російський корабель відкрив вогонь.

Загалом комплексні атаки по військових об'єктах росіян у Криму є реалізацією планів ЗСУ, про які говорив керівник ГУР МО Кирило Буданов. Експерти дійшли висновку, що удари по системах ППО дуже болючі через дорожнечу комплексів, а також тому, що тепер російським воєначальникам потрібно розв'язувати завдання щодо безпечнішого розміщення засобів повітряної оборони.

"Цей останній напад є гарним показником того, що кампанія, описана Будановим, триває", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук 30 жовтня заявив, що багато країн звернули увагу на успішні операції, які проводить Україна із застосуванням морських дронів проти Чорноморського флоту РФ. За його словами, ці безпілотники відносно недорогі, але вони мають досить високу ефективність.