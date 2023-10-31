ЗС РФ обстріляли енергооб'єкти на Донбасі і Херсонщині: без світла залишилися тисячі споживачів

Внаслідок обстрілів на Донеччині було знеструмлено шахти і 35 населених пунктів, а на Хесонщині було пошкоджено трансформатор, через що світло зникло в 4 населених пунктах.

Російські окупанти завдали ударів по енергетичних об'єктах у Донецькій та Херсонській областях. Є значні пошкодження. Про це повідомили в Міненерго.

"Учора, 30 жовтня, внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання однієї з ТЕС на Донеччині. Залишилися без електропостачання три вугільні шахти, 35 населених пунктів та 18,3 тисячі споживачів. Наразі шахти заживлено", — йдеться в повідомленні.

В.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз показав наслідки обстрілів Селидового на Донеччині, де внаслідок ворожих обстрілів була пошкоджена була лінія електропередачі. За його словами, також пошкоджено щонайменше 28 будинків.

"Сьогодні близько 4:40 ранку росіяни випустили по місту 3 ракети "Іскандер" – поцілили у приватний сектор. Окрім житлових будинків, пошкоджено 2 підприємства, 3 автомобілі і лінію електропередачі", – повідомив він.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

В Міненерго також повідомили, що на Херсонщині внаслідок обстрілу підстанції пошкоджено трансформатор. Через це електропостачання припинено в 4 населених пункти. Понад 7 тисяч споживачів не мають світла.

"Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що планові відключення світла в Україні можуть початися вже в листопаді, незалежно від того, чи будуть нові ракетні удари по українській енергосистемі.

Раніше повідомлялося, що в ДТЕК попередили, що росіяни поширюють фейки про відключення світла в Україні. У компанії запевняють, що в Україні ситуація з електропостачанням контрольована, а перевіряти інформацію про відключення потрібно тільки на офіційних ресурсах ДТЕК.