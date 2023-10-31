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ЗС РФ атакували теплоелектростанцію на Донбасі: люди залишилися без світла та води

Теплоелектростанція, енергооб'єкт
Фото: УНІАН | Ілюстративне фото: теплоелектростанція

У результаті обстрілу було пошкоджено обладнання теплоелектростанції. Ніхто з людей не постраждав, розповіли в ДТЕК.

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Ввечері 30 жовтня Збройні сили Російської Федерації обстріляли одну з теплоелектростанцій у Донецькій області. Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК у Telegram.

"Вчора ввечері Росія атакувала одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні", — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання, тому мешканці одного з населених пунктів залишилися без світла та води. Натомість ніхто з людей не постраждав.

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У ДТЕК наголосили, що відразу після припинення обстрілів енергетики розпочали роботу з усунення наслідків атаки окупантів. Наразі вони докладають зусиль для найшвидшого відновлення електропостачання.

Скриншот з публікації, ДТЕК Fullscreen

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що російські військові атакували об’єкт енергетичної інфраструктури з артилерії. В результаті чого виникла пожежа, проте підрозділи ДСНС її оперативно загасили. Крім цього, вдосвіта 31 жовтня окупанти завдали удару по місту Селидове, пошкодивши 17 приватних будинків та хлібзавод.

Скриншот з публікації ДТЕК, Ігор Клименко Fullscreen

Нагадаємо, вночі 25 жовтня Збройні сили Російської Федерації завдали удару неподалік від Хмельницької атомної електростанції. У результаті обстрілу було пошкоджено вікна у двох корпусах. Також було знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин.

Вранці 15 жовтня після атаки ЗС РФ по Херсону в деяких районах зникла електроенергія та виникли проблеми з водопостачанням. Крім цього, в місті погіршився зв'язок та зник інтернет.