ЗС РФ атакували теплоелектростанцію на Донбасі: люди залишилися без світла та води

У результаті обстрілу було пошкоджено обладнання теплоелектростанції. Ніхто з людей не постраждав, розповіли в ДТЕК.

Related video

Ввечері 30 жовтня Збройні сили Російської Федерації обстріляли одну з теплоелектростанцій у Донецькій області. Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК у Telegram.

"Вчора ввечері Росія атакувала одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні", — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання, тому мешканці одного з населених пунктів залишилися без світла та води. Натомість ніхто з людей не постраждав.

Важливо

ЗС РФ атакували одну з ТЕС в Україні: є серйозні пошкодження обладнання, — ДТЕК

У ДТЕК наголосили, що відразу після припинення обстрілів енергетики розпочали роботу з усунення наслідків атаки окупантів. Наразі вони докладають зусиль для найшвидшого відновлення електропостачання.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що російські військові атакували об’єкт енергетичної інфраструктури з артилерії. В результаті чого виникла пожежа, проте підрозділи ДСНС її оперативно загасили. Крім цього, вдосвіта 31 жовтня окупанти завдали удару по місту Селидове, пошкодивши 17 приватних будинків та хлібзавод.

Нагадаємо, вночі 25 жовтня Збройні сили Російської Федерації завдали удару неподалік від Хмельницької атомної електростанції. У результаті обстрілу було пошкоджено вікна у двох корпусах. Також було знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин.

Вранці 15 жовтня після атаки ЗС РФ по Херсону в деяких районах зникла електроенергія та виникли проблеми з водопостачанням. Крім цього, в місті погіршився зв'язок та зник інтернет.