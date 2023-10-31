Спроба прориву до Куп'янська: 32 бригада застосувала дрон камікадзе проти ворожого танка (відео)

За словами українських захисників, у районі Куп'янська зросла інтенсивність боїв. Російські загарбники кидають на штурми усі сили та не полишають спроб пробитись до міста.

Російська війська втратили танк завдяки влучному удару дрона камікадзе. Відео опубліковано у Facebook 32-ої окремої механізованої бригади.

На відео важка бронетехніка росіян просувається полем. Згодом українські захисники відправили безпілотник, який влучив у башту танка.

"Слава Україні! Героям слава! Стоїмо за своє", – йдеться у дописі.

Бійці розповіли, що тиждень розпочався з важких боїв. Ворог кидає на штурми всі сили та не полишає спроб пробитись до Куп'янська Харківської області.

Ситуація від Генштабу ЗСУ

На Харківщині Куп’янському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу від 31 жовтня, російські війська вели вів марні штурмові дії. Це відбулося в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 2 атаки противника.

Загалом на Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Нагадаємо, 30 жовтня аналітики Інститут вивчення війни повідомив, що у контратак ЗСУ можуть бути обмежені успіхи в районі Куп'янськ–Сватове–Кремінна. Можливо, вдалося повернути деякі позиції в районі Райгородки, що за 12 км від Сватового. З боку росіян тривають спроби зайняти лівий берег річки Оскіл. За твердженнями російських джерел, просування, зокрема підрозділів ПДВ, спостерігалося в напрямку Куп'янська і в районі Кремінної.