Останній не втік: українські танкісти розбили штурмову колону росіян (відео)

Російські окупанти із застосуванням бронетехніки намагалися пройти через посадку, але отримали потужну відповідь від бійців ЗСУ.

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Російська штурмова колона була повністю розбита бійцями 1-ої окремої танкової Сіверської бригади. У Facebook підрозділу опублікували відповідне відео.

На відео можна побачити, що російські окупанти із застосуванням бронетехніки намагалися пройти через посадку. Згодом відбулася відбулося влучання у першу машину в колоні. За певний час інша техніка також була ліквідована.

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Залишки особового складу намагалися заховатися за однією з машин. Остання БМ намагалася швидко залишити місце бою, але українські захисники прицільно влучили у техніку.

"Ворожі штурмові дії завершуються поповненням статистики Генштабу", – йдеться у дописі.

Знищення техніки росіян

Бійці ЗСУ утримують плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Водночас завдають ударів по російській бронетехніці, яка рухається дорогою неподалік від села Кринки. Російська армія втратила бронемашини, у яких сумарно могли перебувати близько 30 од. живої сили. Удари по техніці вартістю більш як 150 тис. дол. завдали FPV-дронами.

СБУ за 3 тижні знищила 72 російські цілі. Спецпризначенці на фронті знову продемонстрували високі показники знищення російських загарбників. Особливо відзначилися оператори ударних дронів. Серед ліквідованої техніки 7 танків, 17 ББМ та одна машина розмінування, 10 артсистем, РЕБ "Поле-21" та станція зв’язку, 12 вантажівок і військових авто.

Нагадаємо, наприкінці жовтня ЗСУ знищили російський ЗРК "Тор" за $60 млн. Також було знищено два російські самохідні міномети 2С4 "Тюльпан" 240 мм калібру, призначення яких — ураження укріплених фортифікаційних споруд.