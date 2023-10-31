Последний не убежал: украинские танкисты разбили штурмовую колонну россиян (видео)

Российские оккупанты с применением бронетехники пытались пройти через посадку, но получили мощный ответ от бойцов ВСУ.

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Российская штурмовая колонна была полностью разбита бойцами 1-й отдельной танковой Северской бригады. В Facebook подразделения опубликовали соответствующее видео.

На видео можно увидеть, что российские оккупанты с применением бронетехники пытались пройти через посадку. Впоследствии произошло произошло попадание в первую машину в колонне. Через некоторое время другая техника также была ликвидирована.

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Остатки личного состава пытались спрятаться за одной из машин. Последняя БМ пыталась быстро покинуть место боя, но украинские защитники прицельно попали в технику.

"Вражеские штурмовые действия завершаются пополнением статистики Генштаба", — говорится в заметке.

Уничтожение техники россиян

Бойцы ВСУ удерживают плацдарм на левобережье Херсонской области. В то же время наносят удары по российской бронетехнике, которая движется по дороге неподалеку от села Крынки. Российская армия потеряла бронемашины, в которых суммарно могли находиться около 30 ед. живой силы. Удары по технике стоимостью более 150 тыс. долл. нанесли FPV-дронами.

СБУ за 3 недели уничтожила 72 российские цели. Спецназовцы на фронте снова продемонстрировали высокие показатели уничтожения российских захватчиков. Особенно отличились операторы ударных дронов. Среди ликвидированной техники 7 танков, 17 ББМ и одна машина разминирования, 10 артсистем, РЭБ "Поле-21" и станция связи, 12 грузовиков и военных авто.

Напомним, в конце октября ВСУ уничтожили российский ЗРК "Тор" за $60 млн. Также были уничтожены два российских самоходных миномета 2С4 "Тюльпан" 240 мм калибра, назначение которых — поражение укрепленных фортификационных сооружений.