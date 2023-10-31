Рахував ешелони з технікою: отримав 10 років тюрми журналіст, який працював на ФСБ, — СБУ (фото)

Громадянин мав посвідчення журналістів і мав можливість вільно стежити за переміщенням української зброї, розповіли в СБУ. Разом з ним на ФСБ РФ працювало ще троє осіб, яким ще не визначили покарання.

З довоєнних часів на території Харківщини та Донеччини діяла агентурна мережа ФСБ РФ, до складу якої входив реальний працівник місцевого видання. Чоловік виїздив навчання до Росії, де його навчали російські спецслужби. З перших днів вторгнення їздив по областях та виявляв позиції Сил оборони. В підсумку шпигуна затримали та покарали десятьма роками ув'язнення. Про деталі справи псевдожурналіста розповіла пресслужба СБУ.

Група шпигунів складалась з чотирьох осіб, повідомили в СБУ. Один з головних фігурантів розслідування працював у редакції видання у Дружківці Донецької області. За свою злочинну діяльність у складі шпигунського угрупування підозрювався за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу — за колабораційну діяльність. Суд визнав його провину та покарав десятирічним ув'язненням.

Новини СБУ — деталі справи псевдожурналіста

Правоохоронці з'ясували, що вербування громадянина України відбулось завдяки його проросійським публікаціям для ЗМІ, зокрема, видання "Россия сегодня". Ним зацікавились куратори з ФСБ — чоловіка завербували за посередництва консула РФ у Харкові, розповіли в СБУ.

Шпигуна готували до роботи — для цього запросили на навчання, яке він пройшов на території країни-агресора. Після повернення він перейшов у режим "очікування": його не використовували для виконання спецзавдань.

У СБУ з'ясували, що фігурант почав діяти з перших днів вторгнення РФ. Завдяки своєму реальному журналістському посвідченню він мав можливість дізнаватись про наслідки російських ударів по Краматорську, Дружківці та Костянтинівці. Також рахував ешелони, які йшли у напрямку фронту. Разом з тим вивідував координати фортифікаційних споруд ЗСУ, розташування складів БК та місць дислокації військової техніки. Інформацію кураторам передавав через анонімний меседжер, пояснили у пресслужбі.

Правоохоронці не вказали, коли саме арештували фігуранта. На світлинах, зроблений під час затримання, можна побачити його журналістське посвідчення, дійсне по 2031 рік, шеврони "МВС России", значки та медалі з зображенням російського царя.

СБУ про агента ФСБ: посвідчення журналіста СБУ про агента ФСБ: російські ордени СБУ про агента ФСБ: арешт СБУ про агента ФСБ: підозрюваний у момент арешту

Зазначимо, у пресслужбі СБУ заявили, що все ще тривають слідчі дії проти решти підозрюваних. Імен фігурантів СБУ не опублікувала.

Нагадуємо, українські правоохоронці оголосили підозру російській співачці Чичеріній. Громадянка РФ, коли до неї дістанеться суд України, може потрапити до в'язниці на довічний термін. Також затримали громадянина України, який запропонував свої послуги ФСБ за умови зарплати в 30 тис. грн.