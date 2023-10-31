"Вичерпав себе": влада планує закрити телемарафон "Єдині новини",— ЗМІ

За інформацією журналістів, обговорюється варіант дозволити каналам від січня 2024 року повернутися до самостійних ефірів, як це було до повномасштабного вторгнення.

Український телемарафон "Єдині новини" опинився на межі закриття через низькі рейтинги і зниження довіри у глядачів, про що свідчать результати нещодавного соцопитування. Про це пише видання "Страна" з посиланням на власні джерела.

За інформацією медіа, влада обмірковує варіант з нового року припинити єдиний телемарафон та дати можливість найбільшим українським телеканалам знову робити окремий контент.

"Обговорюється варіант дозволити каналам з січня 2024 року повернутися до самостійних ефірів, як це було до повномасштабного вторгнення. Контроль не послаблять, за кожним каналом спостерігатимуть. Щоб не було умовних ток-шоу, де з ранку до ночі поливають брудом президента та його команду, як це було раніше. Новини розбавлять серіалами та більш лайтовими, розважальними передачами", — говорить джерело.

Зазначається, що остаточне рішення ще не ухвалили.

Однак джерело додає, що остаточне рішення ще не ухвалено, але на верхах вважають, що телемарафон себе вичерпав.

"Передусім — він уже змістовно себе вичерпав і лише мінусує рейтинги телеканалів, які в ньому беруть участь. Спочатку з марафону хотіли зробити пропагандистську машину, яка протистоятиме пропаганді РФ. Але ідея не зіграла. Зараз там жодної нової інформації немає, всі повторюють одне за одним, одні й ті самі спікери, тільки слова змінюють. У результаті — сильне падіння рейтингу його учасників", — сказав спікер.

Також він зауважив, що розпуском телемарафону українська влада покаже західним партнерам, що в Україні демократія і є свобода слова, що є базовою передумовою для початку підготовки до виборів.

Також є думки проти закриття телемарафону.

"Зовсім немає певності, що система контролю спрацює. Тому остаточно рішення ще не ухвалено", — каже джерело.

Рейтинги телемарафону впали

У період від 30 вересня до 13 жовтня 2023 року Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед українців щодо рівня довіри до інституцій та організацій у країні. Результати дослідження показали, що українці втрачають довіру до національного телемарафону "Єдині новини".

Кількість тих, хто не довіряє телемарафону зросла з 12% до 39%.

Результати опитування прокоментував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, зазначивши, що "українці у своїх поглядах порівняно з періодом початку вторгнення стали більш критичними".

"У травні 2022 року більшість довіряли телемарафону, а влітку 2022 року в іншому опитуванні КМІС 65% українців відповіли, що діяльність телемарафону наразі є вдалою ініціативою, яка сприяє згуртуванню українців і формуванню спільної точки зору на події. Зараз ми бачимо зниження довіри, хоча й не настільки критичне. Однак у будь-якому разі нинішня динаміка показує запит громадськості на переосмислення функціонування телемарафону і за нинішніх показників довіри є вікно можливостей для здійснення схвалюваних громадськістю трансформацій", — зазначив Грушецький.

Нагадаємо, що в ефірі національного телемарафону показали змонтовану версію виступу Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН 19 вересня в Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що ефірі телемарафону випадково показали, як МНС РФ проводить евакуацію на Херсонщині.