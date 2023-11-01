З благословенням дорожче: священник УПЦ МП відправляв чоловіків за кордон за $7500, — ДПСУ (відео)

У прикордонній службі заявили, що за допомогою двох помічників священнослужитель пропонував чоловікам призовного віку пакет фальшивих документів для виїзду з України.

Священнослужитель УПЦ МП переправляв чоловіків за кордон за 7500 доларів з Одеської області. Про це повідомила пресслужба ДПСУ в Telegram.

Повідомляється, що "божественну" схему викрили прикордонники і співробітники поліції.

"Діючи через двох помічників, клірик пропонував чоловікам призовного віку пакет фальшивих документів для виїзду з України в супроводі координаторів", — ідеться в повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що порушник вимагав від чоловіків значно більшу суму, ніж "зазвичай".

"Напевно, батюшка додав до прайсу ще вартість своєї молитви", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що спікер ДПСУ Андрій Демченко 26 жовтня заявив, що диверсанти РФ постійно намагаються пройти через кордон. Він заявив, що останнім часом фіксується найбільша активність росіян у напрямку Сумської області. Коли місця перетину кордону виявляють, то відразу ж направляють туди протидиверсійні загони, яким допомагають міномети й артилерія.