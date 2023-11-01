Українські війська не зупиняють наступ в районі Бахмута та на Запоріжжі, – ISW (карта)

Джерело, пов'язане з російським бойовим резервом, стверджує, що війська РФ контратакували й відтіснили українські війська з позицій поблизу Вербового, але в ISW не підтверджують та не спростовують інформацію.

Сили оборони й надалі ведуть наступ на Бахмутському і Мелітопольському напрямках, а бої тривають у різних локаціях. У Інституті вивчення війни (ISW) у звіті за 31 жовтня повідомили подробиці.

Наступальні операції в районі Бахмута тривають, але 31 жовтня українські війська не зуміли досягти жодних підтверджених успіхів. Російські "військкори" заявляли про те, що війська РФ відбили українські атаки біля Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута), Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Представники РФ заявляли, що поблизу Авдіївського терикона на північний захід від Авдіївки українські війська провели атаку. Її наче відбили. В районі Авдіївки загарбники продовжили наступальні операції 31 жовтня. Вони підтвердили просування вперед.

Фото: ISW

У західній частині Запорізької області українські війська не зупиняють контрнаступальні операції, але жодних підтверджених перемог 31 жовтня не було. Російські джерела, в тому числі Міноборони Росії, стверджують, що їхні війська відбили українські атаки біля Роботиного, Вербового (9 км на схід від Роботиного). Також наче окупантам вдалося утримати позиції поблизу Новопрокопівки (3 км на південь від Роботиного), Нестерянки (12 км на північний захід від Роботиного) та Копані (6 км на північний захід від Роботиного).

Війська російських загарбників провели контратаки на заході Запорізької області 31 жовтня, але жодних підтверджених успіхів їм не вдалося досягти. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська марно намагалися відновити втрачені позиції поблизу Роботиного.

Джерело, яке пов'язане з російським бойовим резервом, стверджує, що війська РФ контратакували і відтіснили українські війська з позицій поблизу Вербового. У ISW наголосити, що не можуть підтвердити цю інформацію.

Фото: ISW

Нагадаємо, 31 жовтня в ISW повідомили, що військам РФ вдалося просунутися під Куп'янськом, а ЗСУ повертають позиції під Сватовим. Найактивніша частина Куп'янського фронту проходить у районі Іванівки та Синьківки.